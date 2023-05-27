Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Подешевели бензин и дизель: сколько стоит топливо в Украине 27 мая

27 мая 2023, 11:32
Юлия Соколова редактор ленты
АЗС
Источник: Depositphotos

По состоянию на субботу, 27 мая, в сетях АЗС по Украине снизились цены на все виды горючего, кроме автогаза.

Средняя стоимость литра премиального бензина А-95+ снизилась на две копейки по сравнению с предыдущими сутками и составляет 47,57 грн.

Литр бензина марки А-95 можно приобрести в среднем по цене 44,93 грн. Этот вид горючего за сутки подешевел на шесть копеек.

Бензин марки А-92 продается по средней цене 43,38 грн/л (стоимость упала на три копейки).

Дизельное горючее подешевело на пять копеек – до 43,48 грн за литр.

В то же время немного подорожал автогаз – до 21,79 грн/л. Рост средних цен на это горючее по стране незначительный – на одну копейку.

Стоимость горючего на украинских АЗС:

Ціни на пальне 27 травня 2023

Ціни на пальне 27 травня 2023

Фото: AutoRia

Стоимость бензина марки А-95 по Украине колеблется от 40 грн/л до 47 грн/л, а бензина А-92 – от 39,50 грн/л до 47,49 грн/л.

Самая низкая цена на дизельное топливо по стране – 39,28 грн/л, а самая высокая – 49,99 грн/л.

Читайте также:
АвтоВ Украине обновили участки дорог для измерения скорости авто: где ждать TruCAM

Источник: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Дизельне пальне Цены на бензин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь