По состоянию на субботу, 27 мая, в сетях АЗС по Украине снизились цены на все виды горючего, кроме автогаза.

Средняя стоимость литра премиального бензина А-95+ снизилась на две копейки по сравнению с предыдущими сутками и составляет 47,57 грн.

Литр бензина марки А-95 можно приобрести в среднем по цене 44,93 грн. Этот вид горючего за сутки подешевел на шесть копеек.

Бензин марки А-92 продается по средней цене 43,38 грн/л (стоимость упала на три копейки).

Дизельное горючее подешевело на пять копеек – до 43,48 грн за литр.

В то же время немного подорожал автогаз – до 21,79 грн/л. Рост средних цен на это горючее по стране незначительный – на одну копейку.

Стоимость горючего на украинских АЗС:

Стоимость бензина марки А-95 по Украине колеблется от 40 грн/л до 47 грн/л, а бензина А-92 – от 39,50 грн/л до 47,49 грн/л.

Самая низкая цена на дизельное топливо по стране – 39,28 грн/л, а самая высокая – 49,99 грн/л.

Источник: AutoRia