В Україні оновили ділянки доріг для вимірювання швидкості авто: де чекати на TruCAM

На дорогах України з’явилися нові ділянки, де поліція буде заміряти швидкість руху авто.

Про це повідомляють у патрульній поліції – уже з 23 травня з’явилося 28 нових локацій і замінено 24 старих для вимірювання швидкості камерами TrueCAM.

Зміни зумовлені аналізом частоти аварійності на дорогах. Нові локації – це аварійно небезпечні ділянки, де найчастіше фіксуються ДТП.

Утім, у Луганській та Донецькій області камери для фіксації TrueCAM не використовуються, а в Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській та Херсонській – використовуються частково.

На тлі повномасштабного вторгнення і воєнного стану було внесено правки до 327 ділянок дороги – було додано 28 відрізків, змінили 27 ділянок, видалили 41 проміжок дороги та призупинили роботу на 54 локаціях.

– Відтепер на нових 260 ділянках автомобільних доріг працівники поліції здійснюватимуть контроль за швидкісним режимом транспортних засобів за допомогою 137 приладів TruCAM, – заявили в патрульній поліції.

Повний перелік нових ділянок можна побачити на сайті патрульної поліції.

Нагадаємо, що з 27 квітня в Україні запрацювали 39 датчиків автофіксації порушень ПДР. Серед них – 35 камер і 4 датчики. Їх розмістили практично по всіх областях країни, щоб зменшити кількість ДТП і притягнути до відповідальності порушників правил дорожнього руху.