У неділю пальне в Україні впало в ціні. Зокрема, здешевшав бензин категорії А-92.

Напередодні вихідних, у п’ятницю 11 листопада, його вартість становила 47,83 грн/л. Сьогодні А-92 можна придбати в середньому за 47,78 грн/л.

Ціни на бензин категорії А-95 також впали. 13 листопада вони становлять 49,29 грн/л (11 листопада було 49,38 грн/л).

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Дизель в Україні також здешевшав. Середня вартість на українських АЗС становить 53,82 грн/л проти 53,90 грн/л.

Впав у ціні і автогаз – 13 листопада його можна знайти на АЗС за 28,46 грн (11 листопада було 28,55 грн).

Дизельне пальне за найнижчими цінами можна придбати на таких АЗС: Укрпетроль (52 грн/л), UPG (52,50 грн/л), Рур груп (52,99 грн/л), Укрнафта, Авіас (53 грн/л).

Ціни на автогаз коливаються в таких межах: UPG (27,89 гр), Укрнафта (28,14 грн), Авіас (28,19 грн), Shell (28,63 грн).