В воскресенье топливо в Украине упало в цене. В частности, подешевел бензин категории А-92.

Накануне выходных, в пятницу 11 ноября, его стоимость составляла 47,83 грн/л. Сегодня А-92 можно купить в среднем за 47,78 грн/л.

Цены на бензин категории А-95 также упали. 13 ноября они составили 49,29 грн/л (11 ноября было 49,38 грн/л).

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Дизель в Украине также подешевел. Средняя стоимость на украинских АЗС составляет 53,82 грн/л против 53,90 грн/л.

Упал в цене и автогаз – 13 ноября его можно найти на АЗС за 28,46 грн (11 ноября было 28,55 грн).

Дизельное топливо по самым низким ценам можно купить на следующих АЗС: Укрпетроль (52 грн/л), UPG (52,50 грн/л), Рур групп (52,99 грн/л), Укрнафта, Авиас (53 грн/л).

Цены на автогаз колеблются в следующих пределах: UPG (27,89 гр), Укрнафта (28,14 грн), Авиас (28,19 грн), Shell (28,63 грн).