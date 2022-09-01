У перший день осені ціни на пальне в Україні дещо змінилися. Так, бензин категорії А-95 здешевшав і тепер його можна придбати в середньому за 49,70 грн/л.

Бензин категорії А-95 преміум здешевшав на 1,18 грн. Його вартість в середньому становить 50,82 грн/л. Ціни на бензин А-92 залишаються незмінними – на рівні 47,89 грн/л.

Середня ціна дизельного пального становить 53,14 грн/л. Дизель здешевшав на 13 копійок. Водночас середні ціни на автогаз в Україні впали на 58 копійок і в середньому по країні становлять 25,98 грн.

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Фото: Мінфін

Дизельне пальне на українських АЗС можна купити за ціною від 51-57 грн/л (БРСМ-Нафта, Катрал, Олас, UPG, Рур груп, OKKO, WOG, Укрнафта, Укр-Петроль, Укргазвидобування).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС АМІС (24,80 грн/л), UPG (25,78 грн/л), Авіас (25,18 грн/л), Shell (25,78 грн/л).

Джерело: Мінфін