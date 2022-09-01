В первый день осени цены на топливо в Украине немного изменились. Так, бензин категории А-95 подешевел и теперь его можно купить в среднем за 49,70 грн/л.

Бензин категории А-95 премиум подешевел на 1,18 грн. Его стоимость в среднем составляет 50,82 грн/л. Цены на бензин А-92 остаются неизменными – на уровне 47,89 грн/л.

Средняя цена дизельного топлива составляет 53,14 грн/л. Дизель подешевел на 13 копеек. В то же время средние цены на автогаз в Украине упали на 58 копеек и в среднем по стране составляют 25,98 грн.

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Фото: Минфин

Дизельное горючее на украинских АЗС можно купить по цене от 51-57 грн/л (БРСМ-Нафта, Катрал, Олас, UPG, Рур групп, OKKO, WOG, Укрнафта, Укр-Петроль, Укргаздобыча).

Самые низкие цены за автогаз предлагают АЗС АМІС (24,80 грн/л), UPG (25,78 грн/л), Авиас (25,18 грн/л), Shell (25,78 грн/л).

Источник: Минфин