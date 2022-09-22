Ціни на пальне в Україні станом на 22 вересня впали. Так, бензин категорії А-95 можна придбати в середньому за 49,36 грн/л (21 вересня було 49,39 грн).

Вартість бензину категорії А-95+ в середньому становить 50,21 грн/л проти 50,25 днем раніше. Ціни на бензин А-92 коливаються в межах 47,91 грн/л. За день вони підскочили на 10 копійок.

Середня ціна дизельного пального на українських АЗС становить 53,08 грн/л проти 53,11 грн/л. Середні ціни на автогаз в Україні залишаються стабільними і в середньому по країні становлять 25,93 грн.

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Ціни на бензин А-92 коливаються в таких межах: KLO (45,99 грн/л), Авіас (48 грн/л), Катрал (48,49 грн/л).

Дизельне пальне можна придбати за такими цінами: Укр-Петроль (49,59 грн/л), Рур груп (51 грн/л), БРСМ-Нафта (51,59 грн/л), UPG (52 грн/л).