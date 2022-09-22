Цены на топливо в Украине по состоянию на 22 сентября упали. Так, бензин категории А-95 можно купить в среднем за 49,36 грн/л (21 сентября было 49,39 грн/л).

Стоимость бензина категории А-95+ в среднем составляет 50,21 грн/л против 50,25 днем ранее. Цены на бензин А-92 колеблются в пределах 47,91 грн/л. За день они подскочили на 10 копеек.

Средняя цена дизельного топлива на украинских АЗС составляет 53,08 грн/л против 53,11 грн/л. Средние цены на газ в Украине остаются стабильными и в среднем по стране составляют 25,93 грн.

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Цены на бензин А-92 колеблются в таких пределах: KLO (45,99 грн/л), Авиас (48 грн/л), Катрал (48,49 грн/л).

Дизельное топливо можно купить по следующим ценам: Укр-Петроль (49,59 грн/л), Рур групп (51 грн/л), БРСМ-Нафта (51,59 грн/л), UPG (52 грн/л).