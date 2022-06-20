Середня вартість пального в Україні станом на 20 червня не змінилася. Так, бензин категорії А-95 можна придбати в середньому за 50,76 грн/л.

Вартість бензину категорії А-92 в середньому становить 51,50 грн/л. Бензин категорії А-95+ можна придбати за 51,56 грн.

Середня ціна дизельного пального 20 червня становить 56,58 грн/л. Ціни на автогаз в Україні також залишаються стабільними і в середньому по країні становлять 42,04.

Зараз дивляться

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС UPG (48,90 грн/л), Укрнафта та Авіас (50 грн/л), OKKO, WOG, Укр-Петроль, Рур груп (51 грн/л).

Найдешевший бензин категорії А-92 можна придбати на АЗС Авіас (49 грн/л) та Укргазвидобування (51 грн/л).

Дизельне пальне в Україні можна купити за ціною від 55-57 грн/л (Авіас, Укрнафта, OKKO, WOG, UPG, Рур груп).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС Автотранс (40,97 грн/л), Авиас (41,90 гр/л), Укрнафта (41,95 грн/л), WOG, SOGAR, Катрал (41,97 грн/л).