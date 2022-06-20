Средняя стоимость топлива в Украине по состоянию на 20 июня не изменилась. Так, бензин категории А-95 можно приобрести в среднем по 50,76 грн/л.

Стоимость бензина категории А-92 составляет в среднем 51,50 грн/л. Бензин категории А-95+ можно приобрести по 51,56 грн.

Средняя цена дизельного топлива 20 июня составляет 56,58 грн/л. Цены на автогаз в Украине остаются стабильными и в среднем по стране составляют 42,04.

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Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС UPG (48,90 грн/л), Укрнафта и Авиас (50 грн/л), OKKO, WOG, Укр-Петроль, Рур групп (51 грн/л).

Самый дешевый бензин категории А-92 можно приобрести на АЗС Авиас (49 грн/л) и Укргаздобыча (51 грн/л).

Дизельное топливо в Украине можно купить по цене от 55-57 грн/л (Авиас, Укрнафта, OKKO, WOG, UPG, Рур групп).

Самые низкие цены за автогаз предлагают АЗС Автотранс (40,97 грн/л), Авиас (41,90 гр/л), Укрнафта (41,95 грн/л), WOG, SOGAR, Катрал (41,97 грн/л).