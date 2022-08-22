Сьогодні в Україні можна побачити багато автомобілях на європейських номерах. Цей не дивно, адже українцям простіше та й вигідніше купувати авто в ЄС, а потім розмитнювати вдома.

Чи можна їздити на польських номерах в Україні 2022 – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як заїхати в Україну на польських номерах 2022

Відповідно до Митного кодексу України ввезти транспортні засоби на територію України можливо за кількома режимами:

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Імпорт (випуск для вільного обігу) – це митний режим, відповідно до якого авто після сплати всіх митних платежів випускаються для вільного користування на території України.

Режим транзит – митний режим, відповідно до якого транспортні засоби можна перевезти в Україну без сплати митних платежів та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Громадяни України (резиденти) можуть без проблем перетнути кордон на авто з іноземними номерами і легально використовувати його для особистих цілей при дотриманні строків транзитних перевезень.

Тимчасове ввезення автомобіля на митну територію України дозволяється терміном до одного року за умови сплати ввізного мита та інших податків і зборів, що передбачені законодавством при ввезенні авто.

на митну територію України дозволяється терміном до одного року за умови сплати ввізного мита та інших податків і зборів, що передбачені законодавством при ввезенні авто. Консульський облік – громадяни, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном, мають право тимчасово ввозити на територію України під письмове зобов’язання про зворотне вивезення.

У такому випадку, українець може ввезти одне авто та причіп до нього (якщо ввозиться разом із ТЗ) на строк не більше 60 днів протягом одного календарного року (який може бути як безперервним, так і з перервами).

Робота в іноземній фірмі – українці, які офіційно працюють за кордоном мають право перетинати кордон на авто лише раз на рік.

У такому випадку, українці отримують доручення на керування транспортом. Крім того, при перетині кордону необхідно написати декларацію, в якій буде зобов’язання про вивезення автомобіля у встановлені строки.

Варто зазначити, що будь-які автомобілі на іноземній реєстрації можуть перебувати в Україні чи у митному режимі транзиту, чи у митному режимі тимчасового ввезення.

Перше – це автомобілі, які проїжджають країною, друге – автомобілі, що використовуються всередині країни тимчасово. Обидва режими мають визначені проміжки часу, за порушення яких передбачені штрафи.

Як користуватися нерозмитненим авто в Україні

Легально їздити на євробляхах в Україні можна за допомогою режиму транзиту – 5 або 10 днів.

Також є варіант тимчасового ввезення авто на 60 діб для осіб, які перебувають на тимчасовому консульському обліку в консульській установі України за кордоном. Тобто людина фактично проживає за кордоном і має відповідне документальне підтвердження.

Умова: подання до органу доходів і зборів документів, що підтверджують право власності громадянина на такі транспортні засоби та їхню реєстрацію на території відповідної країни.

Також є варіанти користування нерозмитненою автівкою з іноземними номерами для нерезидентів: тимчасове ввезення на термін до 1 року.

Аби залишити авто у власному користуванні назавжди, потрібно провести процедуру розмитнення авто.

Штраф за євробляхи

З 1 липня 2022 року в Україні повернули плату за митне оформлення автомобілів, що ввозяться на територію країни.

Аби продовжити або зупинити термін перебування авто в Україні потрібне обов’язкове письмове рішення митного органу, через який ввезено автомобіль.

Таке рішення може бути видане на підставі поданої до митного органу заяви із зазначенням індивідуальних причин щодо конкретної ситуації.

Таким чином, власникам тимчасово ввезених євроблях, які не змогли своєчасно вивезти їх за межі митної території України, необхідно звернутися до відповідних митниць із заявами про продовження або зупинення терміну перебування таких автомобілів в Україні.

У свою чергу органи митної служби розглянуть ці заяви, і зроблять висновки, чи справді власник автомобіля не мав можливості його вивезти. За результатами розгляду буде ухвалено рішення про продовження терміну перебування автомобіля в Україні.

Крім того, якщо перевищити строк тимчасового ввезення або транзиту автомобіля більш ніж на 30 діб або втратити авто, то можна отримати штраф від 170 тис. грн чи конфіскація авто.