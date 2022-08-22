Сегодня в Украине можно увидеть много автомобилей на европейских номерах. Этот неудивительно, ведь украинцам проще да и выгоднее покупать авто в ЕС, а потом растамаживать дома.

Можно ли ездить на польских номерах в Украине в 2022 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Как заехать в Украину на польских номерах в 2022-м

Согласно Таможенному кодексу Украины ввезти транспортные средства на территорию Украины возможно по нескольким режимам:

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Импорт (выпуск для свободного обращения) — это таможенный режим, согласно которому авто после уплаты всех таможенных платежей выпускаются для свободного пользования на территории Украины.

(выпуск для свободного обращения) — это таможенный режим, согласно которому авто выпускаются для свободного пользования на территории Украины. Режим транзит — таможенный режим, в соответствии с которым транспортные средства можно перевезти в Украину без уплаты таможенных платежей и без применения мер нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности.

Граждане Украины (резиденты) могут без проблем пересечь границу на авто с иностранными номерами и легально использовать его для личных целей при соблюдении сроков транзитных перевозок.

Временный ввоз автомобиля на таможенную территорию Украины разрешается сроком до одного года при условии уплаты ввозной пошлины и других налогов и сборов, предусмотренных законодательством при ввозе авто.

на таможенную территорию Украины разрешается сроком до одного года при условии уплаты ввозной пошлины и других налогов и сборов, предусмотренных законодательством при ввозе авто. Консульский учет — граждане, которые находятся на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за границей, имеют право временно ввозить на территорию Украины под письменное обязательство об обратном вывозе.

В таком случае украинец может ввезти одно авто и прицеп к нему (если ввозится вместе с ТС) на срок не более 60 дней в течение одного календарного года (который может быть как непрерывным, так и с перерывами).

Работа в иностранной фирме — украинцы, которые официально работают за рубежом имеют право пересекать границу на авто только раз в год.

В таком случае, украинцы получают доверенность на управление транспортом. Кроме того, при пересечении границы необходимо написать декларацию, в которой будет обязательство о вывозе автомобиля в установленные сроки.

Стоит отметить, что любые автомобили на иностранной регистрации могут находиться в Украине или в таможенном режиме транзита, в таможенном режиме временного ввоза.

Первое — это автомобили, которые проезжают по стране, второе – автомобили, используемые внутри страны временно. Оба режима имеют определенные промежутки времени, за нарушение которых предусмотрены штрафы.

Как пользоваться нерастаможенным авто в Украине

Легально ездить на евробляхах в Украине можно с помощью режима транзита — 5 или 10 дней.

Также есть вариант временного ввоза авто на 60 суток для лиц, которые находятся на временном консульском учете в консульском учреждении Украины за рубежом. То есть человек фактически проживает за границей и имеет соответствующее документальное подтверждение.

Условие: представление в орган доходов и сборов документов, подтверждающих право собственности гражданина на такие транспортные средства и их регистрацию на территории соответствующей страны.

Также есть варианты пользования нерастаможенной машиной с иностранными номерами для нерезидентов: временный ввоз на срок до 1 года.

Чтобы оставить авто в личном пользовании навсегда, нужно провести процедуру растаможки авто.

Штраф за євробляхи

С 1 июля 2022 года в Украине вернули плату за таможенное оформление автомобилей, ввозимых на территорию страны.

Чтобы продлить или остановить срок пребывания авто в Украине, требуется обязательное письменное решение таможенного органа, через который ввезен автомобиль.

Такое решение может быть выдано на основании поданного в таможенный орган заявления с указанием индивидуальных причин по конкретной ситуации.

Таким образом, владельцам временно ввезенных евроблях, которые не смогли своевременно вывезти их за пределы таможенной территории Украины, необходимо обратиться в соответствующие таможни с заявлениями о продлении или приостановлении срока пребывания таких автомобилей в Украине.

В свою очередь органы таможенной службы рассмотрят эти заявления, и сделают выводы, действительно ли владелец автомобиля не имел возможности его вывезти. По результатам рассмотрения будет принято решение о продлении срока пребывания автомобиля в Украине.

Кроме того, если превысить срок временного ввоза или транзита автомобиля более чем на 30 суток или потерять авто, то можно получить штраф от 170 тыс. грн или конфискацию авто.