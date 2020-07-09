ЄС затвердив нові правила роботи та відпочинку для далекобійників

Євросоюз затвердив нові вимоги роботи для далекобійників, а також компаній, які займаються автомобільними перевезеннями. Очікується, що нововведення покращать умови роботи водіїв.

Відтепер далекобійників зараховуватимуть до відряджених працівників. Тому водіям, які займаються перевезеннями у багатших країнах, потрібно буде платити більшу зарплатню.

Нові правила зроблять більш гнучкою схему роботи та відпочинку. Передбачається, що під час міжнародних перевезень дозволять дві скорочені щотижневі відпустки підряд, але за умови, що їх буде не більше, ніж два під час кожного чотиритижневого періоду.

Також тепер компенсований час відпочинку водієві повинні компенсувати до кінця третього тижня після скороченого відпочинку.

Скорочений тижневий відпочинок дозволять проводити в кабіні вантажівки, а от відпочинок тривалістю понад 45 годин компанії-перевізники повинні забезпечити за його межами. Оплачувати місце для відпочинку повинен роботодавець.

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Також в Євросоюзі хочуть обладнати мережу сертифікованих майданчиків для паркування. Єврокомісія публікуватиме їхній список на спеціальному сайті.

Очікуються нововведення щодо правил оплати праці водіїв. Громадяни ЄС, які мають роботу в одній країні, мають можливість працювати в іншій. Але умови, що така робота за кордоном є тимчасовою, а її умови відповідають мінімальним вимогам країни, де таку роботу надають.

Також тепер фірми повинні будуть мати повноцінний офіс з персоналом і паркінгом автомобілів у країні, де вони надають послуги, а також платити у цій країні податки. Водії також повинні бути приписані до центру операцій країни.

Щоб контролювати нові правила, зроблять обов’язковими тахографи, які реєструватимуть перетин кордонів між країнами ЄС.

З липня 2026 року нові правила будуть обов’язковими для водіїв автомобілів, максимальна дозволена вага яких перевищує 2,5 тонни.

Ці нововведення стосуються не тільки країн ЄС, а й частково українських водіїв. Зокрема, українські далекобійники теж повинні будуть заробляти більше на території Євросоюзу.

Але для того, щоб це реалізувати, незабаром почнуться переговори з третіми країнами щодо закріплення правил, які відповідатимуть ухваленим нововведенням.