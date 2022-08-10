Попит на електромобілі серед українців шалено зростає. Лише за липень громадяни нашої країни придбали та зареєстрували 1732 автомобілі на електротязі. Це у 2,3 рази більше, ніж у минулому та на 64% по відношенню до показників червня.

При цьому частка нових машин у реєстраціях електромобілів становила лише 11% проти 20% у липні 2021 року.

Найпопулярнішим серед електромобілів залишається Nissan Leaf. У другий місяць літа першу реєстрацію в Україні пройшли 288 автомобілів цієї моделі.

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Друге місце дісталося Volkswagen е-Golf – 151 автомобіль. Третє – Volkswagen ID.4. В активі цієї моделі 134 реєстрації.

У топ-5 потрапив Renault Zoe – 112 авто, і Tesla Model 3 – 75 реєстрацій.

Загалом з початку року український парк автомобілів на акумуляторних джерелах живлення поповнили майже 5,9 тис. машин, що на 34% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.