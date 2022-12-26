Які АЗС заправляють якісним арктичним дизелем – дослідження

В Україні різко погіршилась якість дизельного пального. Про це повідомляє Інститут споживчих експертиз (ІСЕ), який провів дослідження якості цього виду пального на українському ринку.

З 19 відібраних зразків у різних мережах АЗС, лише вісім відповідає стандартам. Ще складніша ситуація з морозостійким, арктичним дизелем. З 19 мереж, які досліджували експерти ІСЕ, арктичний дизель продавався лише на пʼятьох.

Як правило, він реалізується на АЗС під іменним брендом та коштує дорожче від звичайного ДП, але це саме той випадок, коли варто заплатити більше.

Зараз дивляться

За результатами досліджень, найбільш стійким до замерзання виявилося пальне Pulls Diesel Арктика OKKO. У нього лабораторно підтверджено температуру фільтрації на рівні -36°С.

Пальне Mustang WOG, Nano Extro SOCAR витримали замерзання до -35°С, KLO (Ventus Diesel) до -33°С. А от позиціоноване як арктичне пальне Euro+ від компанії БРСМ-Нафта не дотягнуло навіть до нормативу звичайного дизеля – загусло вже при -19°С.

За показником вмісту сірки в арктичному ДП найкращі результати також показав зразок OKKO.

Щодо звичайного зимового дизелю експерти ІСЕ поділили зразки на дві зони: зелену й червону. До зеленої увійшло пальне ОККО, SOCAR, WOG та інші.

До червоної зони потрапили ті бренди, у кого показники не відповідали нормативам, а саме: АВІАС, AMIC, BVS, SHELL, БРСМ-Нафта, Neftek, U.GO, BILL OIL, ЕНЕРГО-ЕКСПОРТ, ПАТРІОТ, ЄВРО 5.

Резюмуючи висновки свого дослідження, експерти ІСЕ зазначають: варто довіряти лише мережам, які не йдуть на компроміси з якістю. А якщо морози вдарять сильніше, варто заправлятися лише арктичними сортами, щоб не зупинитись в дорозі.