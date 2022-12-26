Какие АЗС заправляют качественным арктическим дизелем — исследование

В Украине резко ухудшилось качество дизельного топлива. Об этом сообщает Институт потребительских экспертиз (ИПЭ), который провел исследование качества этого вида топлива на украинском рынке.

Из 19 отобранных образцов в различных сетях АЗС, только восемь соответствует стандартам. Еще сложнее ситуация с морозостойким, арктическим дизелем. Из 19 сетей, которые исследовали эксперты ИПЭ, арктический дизель продавался лишь на пятерых.

Как правило, он реализуется на АЗС под именным брендом и стоит дороже обычного ГП, но это именно тот случай, когда стоит заплатить больше.

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По результатам исследований, наиболее устойчивым к замерзанию оказалось горючее Pulls Diesel Арктика OKKO. У него лабораторно подтвержден температуру фильтрации на уровне -36°С.

Топливо WOG Mustang, Nano Extro SOCAR выдержали замерзания до -35°С, KLO (Ventus Diesel) до -33°С. А вот позиционируемое как арктическое топливо Euro+ от компании БРСМ-Нафта не дотянуло даже до норматива обычного дизеля – загустело уже при -19°С.

По показателю содержания серы в арктическом ДП наилучшие результаты также показал образец OKKO.

Относительно обычного зимнего дизеля, эксперты ИПЭ поделили образцы на две зоны: зеленую и красную. В зеленую вошло горючее ОККО, SOCAR, WOG и другие.

В красную зону попали те бренды, у кого показатели не соответствовали нормативам, а именно АВИАС, AMIC, BVS, SHELL, БРСМ-Нафта, Neftek, U.GO, BILL OIL, ЭНЕРГО-ЭКСПОРТ, ПАТРИОТ, ЕВРО 5.

Резюмируя выводы своего исследования, эксперты ИПЭ отмечают: стоит доверять лишь сетям, которые не идут на компромиссы с качеством. А если морозы ударят сильнее, стоит заправляться только арктическими сортами, чтобы не остановиться в пути.