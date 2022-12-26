У понеділок, 26 грудня, на АЗС в Україні дещо зросли середні ціни на дві марки бензину. Водночас вартість дизельного пального та автогазу практично не змінилася.

Так, преміальний бензин А-95+ сьогодні продають за середньою ціною 52,99 грн за літр. Це на 9 копійок більше, ніж у попередні дні.

Літр бензину марки А-95 можна придбати за середньою ціною 52,16 грн (здорожчання на 10 копійок).

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А бензин марки А-92 навпаки здешевшав на 15 копійок – до 50,84 грн за літр.

Вартість дизельного пального майже не змінилася: літр у середньому коштує на АЗС 55,04 грн. Це на 1 копійку менше, ніж на вихідних.

За літр автогазу водіям у середньому потрібно заплатити 29,30 грн (здорожчання на 1 копійку).

Вартість бензину, дизпалива та автогазу на АЗС в Україні:

У мережах АЗС на території України літр бензину А-95 коштує від 45 грн до 54 грн, а бензину марки А-92 – від 44 грн до 52 грн.

Вартість дизельного пального коливається від 52 грн за літр до 58 грн за літр.

Найнижча ціна на автогаз – 26,95 грн за літр, а найвища – 36,99 грн за літр.

Джерело: AutoRia