Експерти автомобільного ринку склали рейтинг найпопулярніших моделей марки Renault, які українці обирають найчастіше. Дані для аналізу було взято у ГСЦ МВС України — вони знаходяться у відкритому доступі.

Варто зазначити, що кількість реєстрацій нових і вживаних Renault в Україні майже однакова. Однак на вторинному ринку моделі з дизельними двигунами явно лідирують.

Лідером серед всіх автомобілів Renault в Україні – Megane. Таких авто близько 26% на вторинному ринку серед легкового транспорту французького виробника. Середня ціна – $8 300.

Компактний сімейний Scenic розташувався на другому місці. Зараз на вторинному ринку користуються популярністю моделі 2010 року випуску, а середній цінник — близько $7 200.

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Універсальний Kangoo посів третє місце, підкоривши українських водіїв своїми можливостями та надійністю. За вживаний цієї моделі просять від $6 тис.

Четверте місце за Trafic – класичний вен, який досить часто можна зустріти на українських дорогах. На ринку користуються популярністю моделі 2007 року з середнім цінником в $8 800.

П’яте місце посіла середньорозмірна Laguna, яка хоч і не користується особливою популярністю на вторинному ринку, але серед всіх авто Renault її виправдано цінують. Українців найбільше цікавлять моделі 2011 випуску, а середня ціна стартує від $7 900.

Раніше експерти вже складали рейтинг найнадійніших авто 2021 року. Для точності результатів було опитано понад 110 тис. власників авто, які користувалися новими автомобілями 2021 року протягом 90 днів.

Дані показали, що найнадійнішими автомобілями вважаються моделі Ram американського виробництва. Це дочірня компанія Chrysler.