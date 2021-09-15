Эксперты автомобильного рынка составили рейтинг самых популярных моделей марки Renault, которые украинцы выбирают чаще всего. Данные для анализа были взяты у ГСЦ МВД Украине — они находятся в открытом доступе.

Стоит отметить, что количество регистраций новых и б/у Renault в Украине почти одинаковое. Однако на рынке подержанных авто модели с дизельными двигателями явно лидируют.

Лидером среди всех автомобилей Renault в Украине — Megane. Таких авто около 26% на вторичном рынке среди легкового транспорта французского производителя. Средняя цена — $8 300.

Компактный семейный Scenic расположился на втором месте. Сейчас на вторичном рынке пользуются популярностью модели 2010 года выпуска, а средний ценник — около $7 200.

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Универсальный Kangoo занял третье место, покорив украинских водителей своими возможностями и надежностью. За подержанный автомобиль этой модели просят от $6 тыс.

Четвертое место за Trafic — классический вен, который довольно часто можно встретить на украинских дорогах. На рынке пользуются популярностью модели 2007 года со средним ценником в $8 800.

Пятое место заняла среднеразмерный Laguna, которая хоть и не пользуется особой популярностью на вторичном рынке, но среди всех авто Renault ее оправдано ценят. Украинцев больше всего интересуют модели 2011 года выпуска, а средняя цена стартует от $7 900.

Ранее эксперты уже составляли рейтинг самых надежных авто 2021 года. Для точности результатов было опрошено больше 110 тыс. владельцев авто, которые пользовались новыми автомобилями 2021 года на протяжении 90 дней.

Данные показали, что самыми надежными автомобилями считаются модели Ram американского производства. Это дочерняя компания Chrysler.