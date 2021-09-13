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Чому подорожчали нові автомобілі та яка ситуація на ринку вживаних авто

13 Вересня, 16:19 Дарина Реготун
Чому подорожчали нові автомобілі та яка ситуація на ринку вживаних авто

На перший погляд, в автосалонах автомобілі на будь-який смак і гаманець. Але нині автодилери не такі щедрі на знижки, як раніше. А чимало моделей взагалі в дефіциті – машину можна чекати до кількох місяців.

Україна тільки починає відчувати наслідки глобальної автомобільної кризи. Далі, за прогнозами експертів, на нас чекає здорожчання машин та ще більший дефіцит. Причин цьому декілька:

  • Перший – те, що тайванська фірма, яка є основним виробником мікрочіпів і напівпровідників, оголосили про підвищення цін на свою продукцію з грудня місяця на 10-20%.
  • Другий – це зростання попиту. Лише в Києві на 1000 мешканців припадає понад 400 машин.

Та якщо вже зараз є дефіцит авто, невідомо що буде за кілька місяців. Тим паче криза з постачанням деталей, за прогнозами фахівців, може розтягнутися на два роки.

Але яка ж ситуація на ринку вживаних авто? Такі автомобілі досі залишаються найдоступнішими та найпопулярнішими в Україні. На кожну нову машину припадає чотири старих.

Як виявляється, “битки” зі США втрачають свою популярність. До того, ж американці самі почали менше купувати нові автомобілі, та й перевозити машини з-за океану зараз складніше.

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На європейському ринку ситуація трохи краща. Але ділкам стає все менш вигідно завозити машини з-за кордону.

З цінами на вживані автомобілі в Україні ситуація наступна: з одного боку, їх тягне вниз велике нашестя машин з-за кордону і масова легалізація євроблях, а з іншого – вартість зростає через збільшений попит на авто у світі. Тобто ціни найближчим часом особливо не зміняться.

Теги
авто з європи , Автомобілісти , авторинок , Б/в авто
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