Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Як змінити колір авто в техпаспорті – куди звертатися та необхідні документи

6 Липня 2023, 18:41
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
авто покраска
Джерело: Pixabay

Нерідко під час експлуатації автомобіля виникають проблеми з його зовнішнім виглядом, особливо з покриттям. І якщо перед вами постало питання, як змінити колір авто в техпаспорті, необхідно знати, що звернутися для цього потрібно в будь-який сервісний центр МВС, незалежно від місця прописки.

Власнику авто або ж довіреній особі транспортного засобу необхідно лише взяти з собою потрібні для цього документи, а саме:

  • паспорт;
  • ідентифікаційний номер;
  • довіреність на уповноважену особу (за необхідності);
  • свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Якщо на автомобілі два або більше кольорів, то основним його кольором є той, який займає понад 50% видимої частини кузова. Для вантажних авто – це колір кабіни.

Варто зазначити, що не всі кольори вписують у відповідну графу під час реєстрації, а лише – чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, помаранчевий, жовтий, білий, коричневий, сірий.

Читайте також:
АвтоРекорд за останні 11 місяців: де українці купували вживані авто в червні 2023

Джерело
МВС
Теги
Автомобілісти МВС
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь