Нерідко під час експлуатації автомобіля виникають проблеми з його зовнішнім виглядом, особливо з покриттям. І якщо перед вами постало питання, як змінити колір авто в техпаспорті, необхідно знати, що звернутися для цього потрібно в будь-який сервісний центр МВС, незалежно від місця прописки.

Власнику авто або ж довіреній особі транспортного засобу необхідно лише взяти з собою потрібні для цього документи, а саме:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

довіреність на уповноважену особу (за необхідності);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Якщо на автомобілі два або більше кольорів, то основним його кольором є той, який займає понад 50% видимої частини кузова. Для вантажних авто – це колір кабіни.

Варто зазначити, що не всі кольори вписують у відповідну графу під час реєстрації, а лише – чорний, синій, зелений, бежевий, червоний, фіолетовий, помаранчевий, жовтий, білий, коричневий, сірий.