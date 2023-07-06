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Авто

Как изменить цвет авто в техпаспорте — куда обращаться и необходимые документы

6 июля 2023, 18:41
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
авто покраска
Источник: Pixabay

Нередко при эксплуатации автомобиля возникают проблемы с его внешним видом, особенно с покрытием. И если перед вами встал вопрос, как изменить цвет авто в техпаспорте, необходимо знать, что обратиться для этого нужно в любой сервисный центр МВД, независимо от места прописки.

Владельцу авто или же доверенному лицу транспортного средства необходимо лишь взять с собой нужные для этого документы, а именно:

  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • доверенность на уполномоченное лицо (при необходимости);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства.

Если на автомобиле два или больше цветов, то основным его цветом является тот, который занимает более 50% видимой части кузова. Для грузовых авто — это цвет кабины.

Стоит отметить, что не все цвета вписывают в соответствующую графу при регистрации, а только — черный, синий, зеленый, бежевый, красный, фиолетовый, оранжевый, желтый, белый, коричневый, серый.

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Источник
МВД
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Автомобилисты МВД
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