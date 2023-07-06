Нередко при эксплуатации автомобиля возникают проблемы с его внешним видом, особенно с покрытием. И если перед вами встал вопрос, как изменить цвет авто в техпаспорте, необходимо знать, что обратиться для этого нужно в любой сервисный центр МВД, независимо от места прописки.

Владельцу авто или же доверенному лицу транспортного средства необходимо лишь взять с собой нужные для этого документы, а именно:

паспорт;

идентификационный номер;

доверенность на уполномоченное лицо (при необходимости);

свидетельство о регистрации транспортного средства.

Если на автомобиле два или больше цветов, то основным его цветом является тот, который занимает более 50% видимой части кузова. Для грузовых авто — это цвет кабины.

Стоит отметить, что не все цвета вписывают в соответствующую графу при регистрации, а только — черный, синий, зеленый, бежевый, красный, фиолетовый, оранжевый, желтый, белый, коричневый, серый.