Після вихідних ціни на пальне в Україні не змінилися. Зокрема, популярний бензин марки А-95 у понеділок, 14 листопада, коштує в середньому 49,29 грн/л.

Преміальний А-95+ на АЗС пропонують по 49,89 грн/л, А-92 – по 47,78 грн/л.

Середня ціна на дизельне пальне на сьогодні – 53,82 грн/л, вартість автогазу також завмерла на позначці 28,46 грн.

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У мережах АЗС ціни на пальне різняться. Наприклад, А-95 коштує щонайменше по 45,7 грн/л, максимальна ціна – 51 грн/л.

Літр найдешевшого дизеля коштує по 51,5 грн, а найдорожчого – майже 58 грн.

Ціни на автогаз коливаються в межах 28,45-29,5 грн за літр.

Джерело: AutoRia