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Как изменились цены на топливо в Украине 14 ноября

14 ноября 2022, 10:47
Валентина Летяк редактор ленты
Пальне на АЗС
Источник: Pixabay

После выходных цены на топливо в Украине не изменились. В частности, популярный бензин марки А-95 в понедельник, 14 ноября, стоит в среднем 49,29 грн/л.

Премиальный А-95+ на АЗС предлагают по 49,89 грн/л, А-92 – по 47,78 грн/л.

Средняя цена на дизельное топливо сегодня – 53,82 грн/л, стоимость автогаза также замерла на отметке 28,46 грн.

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Ціни на бензин 14 листопада

Фото: AutoRia

В сетях АЗС цены на топливо разнятся. Например, А-95 стоит не менее 45,7 грн/л, максимальная цена – 51 грн/л.

Литр самого дешевого дизеля стоит по 51,5 грн, а самого дорогого – почти 58 грн.

Цены на автогаз колеблются в пределах 28,45–29,5 грн за литр.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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