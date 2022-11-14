После выходных цены на топливо в Украине не изменились. В частности, популярный бензин марки А-95 в понедельник, 14 ноября, стоит в среднем 49,29 грн/л.

Премиальный А-95+ на АЗС предлагают по 49,89 грн/л, А-92 – по 47,78 грн/л.

Средняя цена на дизельное топливо сегодня – 53,82 грн/л, стоимость автогаза также замерла на отметке 28,46 грн.

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В сетях АЗС цены на топливо разнятся. Например, А-95 стоит не менее 45,7 грн/л, максимальная цена – 51 грн/л.

Литр самого дешевого дизеля стоит по 51,5 грн, а самого дорогого – почти 58 грн.

Цены на автогаз колеблются в пределах 28,45–29,5 грн за литр.

Источник: AutoRia