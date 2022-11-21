У понеділок, 21 листопада, середні ціни на пальне в Україні не змінилися, це вже другий день поспіль.
Літр преміального А-95+, як і напередодні, коштує 50,07 грн, А-95 – 49,5 грн.
Вартість бензину марки А-92 також залишається на рівні 48,44 грн/л.
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Середня ціна на дизельне пальне – 53,92 грн/л.
Автогаз пропонують по 28,53 грн/л.
В мережах АЗС ціни на популярний А-95 коливаються в діапазоні 45,7-51 грн за літр.
Дизельне пальне коштує щонайменше 52 грн/л, максимум – 58 грн/л.
Мінімальна ціна на автогаз – 26,45 грн, максимальна – 29,48 грн.
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Джерело: AutoRia