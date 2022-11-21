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Як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз в Україні 21 листопада

21 Листопада 2022, 12:37
Валентина Летяк редакторка стрічки
бензин
Джерело: Pixabay

У понеділок, 21 листопада, середні ціни на пальне в Україні не змінилися, це вже другий день поспіль.

Літр преміального А-95+, як і напередодні, коштує 50,07 грн, А-95 – 49,5 грн.

Вартість бензину марки А-92 також залишається на рівні 48,44 грн/л.

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Середня ціна на дизельне пальне – 53,92 грн/л.

Автогаз пропонують по 28,53 грн/л.

Ціни на бензин 21 листопада

Ціни на бензин 21 листопада

Фото: AutoRia

В мережах АЗС ціни на популярний А-95 коливаються в діапазоні 45,7-51 грн за літр.

Дизельне пальне коштує щонайменше 52 грн/л, максимум – 58 грн/л.

Мінімальна ціна на автогаз – 26,45 грн, максимальна – 29,48 грн.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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