В понедельник, 21 ноября, средние цены на топливо в Украине не изменились, это уже второй день подряд.

Литр премиального А-95+, как и накануне, стоит 50,07 грн, А-95 – 49,5 грн.

Стоимость бензина марки А-92 остается на уровне 48,44 грн/л.

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Средняя цена на дизельное топливо – 53,92 грн/л.

Автогаз предлагают по 28,53 грн/л.

В сетях АЗС цены на популярный А-95 колеблются в диапазоне 45,7–51 грн за литр.

Дизельное топливо стоит минимум 52 грн/л, максимум – 58 грн/л.

Минимальная цена на автогаз – 26,45 грн, максимальная – 29,48 грн.

Источник: AutoRia