Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Авто

Как изменились цены на бензин, дизель и автогаз в Украине 21 ноября

21 ноября 2022, 12:37
Валентина Летяк редактор ленты
бензин
Источник: Pixabay

В понедельник, 21 ноября, средние цены на топливо в Украине не изменились, это уже второй день подряд.

Литр премиального А-95+, как и накануне, стоит 50,07 грн, А-95 – 49,5 грн.

Стоимость бензина марки А-92 остается на уровне 48,44 грн/л.

Сейчас смотрят

Средняя цена на дизельное топливо – 53,92 грн/л.

Автогаз предлагают по 28,53 грн/л.

Ціни на бензин 21 листопада

Ціни на бензин 21 листопада

Фото: AutoRia

В сетях АЗС цены на популярный А-95 колеблются в диапазоне 45,7–51 грн за литр.

Дизельное топливо стоит минимум 52 грн/л, максимум – 58 грн/л.

Минимальная цена на автогаз – 26,45 грн, максимальная – 29,48 грн.

Читайте также:
Как изменились цены на бензин, дизель и автогаз в Украине 21 ноябряСжигайте, пока не поздно: Куюн рассказал о тонкостях хранения бензина и дизеля в канистрах

ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь