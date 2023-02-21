У вівторок, 21 лютого, середні ціни на пальне в Україні зберігають стабільність вже п’ятий день поспіль.

Майже тиждень бензин марки A-95+ реалізують на АЗС в середньому по 49,53 грн/л.

Літр А-95 коштує 47,83 грн/л, А-92 – 46,78 грн за літр.

Зараз дивляться

Дизельне пальне також закріпилося на середній позначці 51,37 грн/л.

Автогаз пропонують на заправках по 24,89 грн/л.

Скільки коштує пальне на АЗС?

Діапазон цін на пальне у мережах АЗС різниться. Зокрема, А-95 коштує від 45 до 50 грн/л.

Вартість дизельного пального варіює від 48,9 до 58 грн/л.

Автогаз пропонують щонайменше по 22,45 грн, максимум – по 32 грн.

Джерело: AutoRia