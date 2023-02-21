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Як змінилися ціни на бензин, дизель та автогаз 21 лютого

21 Лютого 2023, 09:28
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС
Джерело: Depositphotos

У вівторок, 21 лютого, середні ціни на пальне в Україні зберігають стабільність вже п’ятий день поспіль.

Майже тиждень бензин марки A-95+ реалізують на АЗС в середньому по 49,53 грн/л.

Літр А-95 коштує 47,83 грн/л, А-92 – 46,78 грн за літр.

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Дизельне пальне також закріпилося на середній позначці 51,37 грн/л.

Автогаз пропонують на заправках по 24,89 грн/л.

Скільки коштує пальне на АЗС?

Ціни на бензин 21 лютого

Ціни на бензин 21 лютого

Фото: AutoRia

Діапазон цін на пальне у мережах АЗС різниться. Зокрема, А-95 коштує від 45 до 50 грн/л.

Вартість дизельного пального варіює від 48,9 до 58 грн/л.

Автогаз пропонують щонайменше по 22,45 грн, максимум – по 32 грн.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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