Во вторник, 21 февраля, средние цены на топливо в Украине сохраняют стабильность уже пятый день подряд.
Почти неделю бензин марки A-95+ реализуют на АЗС в среднем по 49,53 грн/л.
Литр А-95 стоит 47,83 грн/л, А-92 — 46,78 грн за литр.
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Дизельное топливо также закрепилось на средней отметке 51,37 грн/л.
Автогаз предлагают на заправках по 24,89 грн/л.
Сколько стоит топливо на АЗС?
Диапазон цен на топливо в сетях АЗС отличается. В частности, А-95 стоит от 45 до 50 грн/л.
Стоимость дизельного топлива варьирует от 48,9 до 58 грн/л.
Автогаз предлагают минимум по 22,45 грн, максимум — по 32 грн.
Источник: AutoRia