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Как изменились цены на бензин, дизель и автогаз 21 февраля

21 февраля 2023, 09:28
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС
Источник: Depositphotos

Во вторник, 21 февраля, средние цены на топливо в Украине сохраняют стабильность уже пятый день подряд.

Почти неделю бензин марки A-95+ реализуют на АЗС в среднем по 49,53 грн/л.

Литр А-95 стоит 47,83 грн/л, А-92 — 46,78 грн за литр.

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Дизельное топливо также закрепилось на средней отметке 51,37 грн/л.

Автогаз предлагают на заправках по 24,89 грн/л.

Сколько стоит топливо на АЗС?

Ціни на бензин 21 лютого

Ціни на бензин 21 лютого

Фото: AutoRia

Диапазон цен на топливо в сетях АЗС отличается. В частности, А-95 стоит от 45 до 50 грн/л.

Стоимость дизельного топлива варьирует от 48,9 до 58 грн/л.

Автогаз предлагают минимум по 22,45 грн, максимум — по 32 грн.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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