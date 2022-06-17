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Як записатися в електронну чергу до сервісного центру МВС – інструкція

17 Червня 2022, 17:41
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як записатися в електронну чергу до сервісного центру МВС – інструкція

У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що функціонал онлайн-запису до електронної черги відновлено.

Це дозволить заощадити ваш час і з користю розпланувати його. Як стати в електронну чергу в МРЕО – читайте в нашому матеріалі.

Запис до електронної черги онлайн

Тож записатися до сервісних центрів МВС можна онлайн на офіційному сайті:

Зараз дивляться
  • зайдіть на сайт Головного сервісного центру МВС;
  • перейдіть в категорію Онлайн-сервіс та оберіть розділ Запис в е-чергу;
  • пройдіть авторизацію за допомогою сервісу ID.GOV.UA – це загальнодержавна електронна система ідентифікації особи, яка дає змогу використовувати всі можливі в Україні способи електронної ідентифікації;
  • зазначте місце отримання послуги, саму послугу та дату і час відвідування сервісного центру МВС.

Через електронну чергу можна записатися практично на всі послуги. Виняток тільки для складання практичних іспитів на право керування транспортним засобом.

Коли ви прийдете у центр МВС в назначений час, вам необхідно взяти талон. Талон варто брати у терміналі, що встановлений у приміщенні сервісного центру МВС або за його відсутності — в порядку живої черги.

Нагадаємо, онлайн-запис є індивідуальним і не може бути переданий іншій особі. Невідповідність обраної послуги й даних, зазначених під час реєстрації в електронній черзі, є підставою для скасування реєстрації в електронній черзі.

– Зауважимо, що в  разі оголошення повітряної тривоги до початку роботи сервісного центру МВС надання послуг розпочинається лише після її відміни. Якщо повітряна тривога оголошена під час робочого дня, обслуговування негайно призупиняється, а відвідувачам пропонується прослідувати в укриття. При цьому очікування в черзі подовжується на час тривалості повітряної тривоги, – зазначається на сайті МВС.

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за номером: (044)290 19 88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС, дізнатися новини сервісних центрів MBC — на сайті Головного сервісного центру МВС.

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Теги
водії Електронний кабінет водія МВС
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