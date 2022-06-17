У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що функціонал онлайн-запису до електронної черги відновлено.

Це дозволить заощадити ваш час і з користю розпланувати його. Як стати в електронну чергу в МРЕО – читайте в нашому матеріалі.

Запис до електронної черги онлайн

Тож записатися до сервісних центрів МВС можна онлайн на офіційному сайті:

Зараз дивляться

зайдіть на сайт

перейдіть в категорію Онлайн-сервіс та оберіть розділ Запис в е-чергу

та оберіть розділ пройдіть авторизацію за допомогою сервісу ID.GOV.UA

зазначте місце отримання послуги, саму послугу та дату і час відвідування сервісного центру МВС.

Через електронну чергу можна записатися практично на всі послуги. Виняток тільки для складання практичних іспитів на право керування транспортним засобом.

Коли ви прийдете у центр МВС в назначений час, вам необхідно взяти талон. Талон варто брати у терміналі, що встановлений у приміщенні сервісного центру МВС або за його відсутності — в порядку живої черги.

Нагадаємо, онлайн-запис є індивідуальним і не може бути переданий іншій особі. Невідповідність обраної послуги й даних, зазначених під час реєстрації в електронній черзі, є підставою для скасування реєстрації в електронній черзі.

– Зауважимо, що в разі оголошення повітряної тривоги до початку роботи сервісного центру МВС надання послуг розпочинається лише після її відміни. Якщо повітряна тривога оголошена під час робочого дня, обслуговування негайно призупиняється, а відвідувачам пропонується прослідувати в укриття. При цьому очікування в черзі подовжується на час тривалості повітряної тривоги, – зазначається на сайті МВС.

Отримати додаткову інформацію та консультацію можна за номером: (044)290 19 88 або в повідомленнях на офіційній Фейсбук-сторінці Головного сервісного центру МВС, дізнатися новини сервісних центрів MBC — на сайті Головного сервісного центру МВС.