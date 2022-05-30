Електронний кабінет водія — це онлайн-сервіс, який надає всю актуальну інформацію про ваші транспортні засоби, а також дає можливість скористатися деякими послугами сервісних центрів МВС онлайн.
Як створити електронний кабінет водія, читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Які послуги надає кабінет водія
Електронний кабінет водія дозволяє користувачам:
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- дізнатися всю актуальну інформацію про власний транспортний засіб (технічні характеристики, право власності, історію авто);
- отримати безкоштовний та платний витяг з Єдиного державного реєстру МВС за VIN-кодом транспортного засобу;
- перевірити, чи накладені обтяження на ТЗ;
- отримати інформацію про участь транспортного засобу в ДТП;
- оперативно отримати повну інформацію про адміністративні порушення та сплатити штрафи за них;
- побачити інформацію про посвідчення водія (національне, міжнародне);
- записатися в чергу на отримання послуги в сервісному центрі МВС (можливо в сервісних центрах МВС, в яких є електронна черга);
- перевірити, чи вільний індивідуальний номерний знак в обраному регіоні.
Як створити електронний кабінет водія
Реєстрація власного кабінету відбувається за лічені хвилини.
- Зайдіть на сайт Головного сервісного центру МВС e-driver.mvs.gov.ua. Е-кабінет також доступний на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі Електронні послуги.
- Авторизуйтесь завдяки Кваліфікованому електронному підпису (КЕП), BankID або MobileID.
- Зазначте свою електронну пошту (інформація необхідна для сповіщень про штрафи та обтяження) та номер мобільного телефону (для запису в електронну чергу).
Якщо ви відразу не додали цю інформацію, потім можна її зазначити, зайшовши в розділ Мій профіль.
У кабінеті також можна замовити певні послуги:
- інформація про власний транспортний засіб, запис в електронну чергу та перевірка індивідуальних номерних знаків – безкоштовно;
- платний витяг – 45,68 грн.