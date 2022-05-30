Електронний кабінет водія — це онлайн-сервіс, який надає всю актуальну інформацію про ваші транспортні засоби, а також дає можливість скористатися деякими послугами сервісних центрів МВС онлайн.

Як створити електронний кабінет водія, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які послуги надає кабінет водія

Електронний кабінет водія дозволяє користувачам:

Зараз дивляться

дізнатися всю актуальну інформацію про власний транспортний засіб (технічні характеристики, право власності, історію авто);

отримати безкоштовний та платний витяг з Єдиного державного реєстру МВС за VIN-кодом транспортного засобу;

перевірити, чи накладені обтяження на ТЗ;

отримати інформацію про участь транспортного засобу в ДТП;

оперативно отримати повну інформацію про адміністративні порушення та сплатити штрафи за них;

побачити інформацію про посвідчення водія (національне, міжнародне);

записатися в чергу на отримання послуги в сервісному центрі МВС (можливо в сервісних центрах МВС, в яких є електронна черга);

перевірити, чи вільний індивідуальний номерний знак в обраному регіоні.

Як створити електронний кабінет водія

Реєстрація власного кабінету відбувається за лічені хвилини.

Зайдіть на сайт Головного сервісного центру МВС e-driver.mvs.gov.ua

Авторизуйтесь завдяки Кваліфікованому електронному підпису ( КЕП

Зазначте свою електронну пошту (інформація необхідна для сповіщень про штрафи та обтяження) та номер мобільного телефону (для запису в електронну чергу).

Якщо ви відразу не додали цю інформацію, потім можна її зазначити, зайшовши в розділ Мій профіль.

У кабінеті також можна замовити певні послуги: