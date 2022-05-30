Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Як створити електронний кабінет водія – інструкція

30 Травня 2022, 19:51
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Як створити електронний кабінет водія – інструкція

Електронний кабінет водія — це онлайн-сервіс, який надає всю актуальну інформацію про ваші транспортні засоби, а також дає можливість скористатися деякими послугами сервісних центрів МВС онлайн.

Як створити електронний кабінет водія, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які послуги надає кабінет водія

Електронний кабінет водія дозволяє користувачам:

Зараз дивляться
  • дізнатися всю актуальну інформацію про власний транспортний засіб (технічні характеристики, право власності, історію авто);
  • отримати безкоштовний та платний витяг з Єдиного державного реєстру МВС за VIN-кодом транспортного засобу;
  • перевірити, чи накладені обтяження на ТЗ;
  • отримати інформацію про участь транспортного засобу в ДТП;
  • оперативно отримати повну інформацію про адміністративні порушення та сплатити штрафи за них;
  • побачити інформацію про посвідчення водія (національне, міжнародне);
  • записатися в чергу на отримання послуги в сервісному центрі МВС (можливо в сервісних центрах МВС, в яких є електронна черга);
  • перевірити, чи вільний індивідуальний номерний знак в обраному регіоні.

Як створити електронний кабінет водія

Реєстрація власного кабінету відбувається за лічені хвилини.

  • Зайдіть на сайт Головного сервісного центру МВС e-driver.mvs.gov.ua. Е-кабінет також доступний на Урядовому порталі kmu.gov.ua у розділі Електронні послуги.
  • Авторизуйтесь завдяки Кваліфікованому електронному  підпису (КЕП), BankID або MobileID.
  • Зазначте свою електронну пошту (інформація необхідна для сповіщень про штрафи та обтяження) та номер мобільного телефону (для запису в електронну чергу).

Якщо ви відразу не додали цю інформацію, потім можна її зазначити, зайшовши в розділ Мій профіль.

У кабінеті також можна замовити певні послуги:

  • інформація про власний транспортний засіб, запис в електронну чергу та перевірка індивідуальних номерних знаків –  безкоштовно;
  • платний витяг – 45,68 грн.
Читайте також:
АвтоЯк перереєструвати авто під час воєнного стану: документи та ціна

Теги
Водій, Електронний кабінет водія, Посвідчення водія
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь