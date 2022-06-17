В Главном сервисном центре МВД сообщили, что функционал онлайн-записи в электронной очереди восстановлено.

Это позволит сэкономить ваше время и с пользой распланировать его. Как стать в электронную очередь в МРЭО — читайте в нашем материале.

Запись в электронную очередь онлайн

Записаться в сервисные центры МВД можно онлайн на официальном сайте:

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зайдите на сайт

перейдите в категорию Онлайн-сервис и выберите раздел Запись в е-очередь

и выберите раздел пройдите авторизацию с помощью сервиса ID.GOV.UA

укажите место получения услуги, саму услугу и дату и время посещения сервисного центра МВД.

Через электронную очередь можно записаться практически на все услуги. Исключение только для сдачи практических экзаменов на право управления транспортным средством.

Когда вы придете в центр МВД в назначенное время, вам необходимо взять талон. Талон стоит брать в терминале, который установлен в помещении сервисного центра МВД или при его отсутствии — в порядке живой очереди.

Напомним, онлайн-запись является индивидуальной и не может быть передана другому лицу. Несоответствие выбранной услуги и данных, указанных во время регистрации в электронной очереди является основанием для отмены регистрации в электронной очереди.

— Заметим, что в случае объявления воздушной тревоги до начала работы сервисного центра МВД оказание услуг начинается только после ее отмены. Если воздушная тревога объявлена во время рабочего дня, обслуживание немедленно приостанавливается, а посетителям предлагается проследовать в укрытие. При этом ожидание в очереди удлиняется на время продолжительности воздушной тревоги, — отмечается на сайте МВД.

Получить дополнительную информацию и консультацию можно по номеру: (044)290 19 88 или в сообщениях на официальной Фейсбук-странице Главного сервисного центра МВД, узнать новости сервисных центров MBC — на сайте Главного сервисного центра МВД.