Щоб ваш транспортний засіб став чистим і блискучим, не обовʼязково їхати на професійну мийку. Помити автомобіль можна в домашніх умовах.

Головне – дотримуватися правила та порад від фахівців. Факти ICTV дізнавалися, як помити авто в домашніх умовах та що для цього знадобиться.

Що знадобиться

Найперше, що потрібно зробити – спокійно зібрати усі необхідні речі. Так ви точно нічого не забудете й уникнете метушні під час самого процесу.

Для самостійної мийки машини знадобляться:

водяний шланг;

губка;

два відра;

жорстка щітка;

автомобільний шампунь;

засіб для миття скла;

рушник із мікрофібри;

автомобільний віск для полірування.

Мийка машини в домашніх умовах – покрокова інструкція

Припаркуйте авто якомога далі від сонячних променів, щоб уникнути передчасного висихання, яке може призвести до появи розводів. Закрийте усі вікна та двері, приберіть антену й опустіть двірники на вітровому склі.

Тепер потрібно збити пил і бруд з автомобіля. Найкраще з цим впорається сильний напір води зі шланга.

Почніть поливати автомобіль водою, але стежте, щоб потік завжди був спрямований вниз. Так вода не зможе просочитися через гумові ущільнювачі вікон. Не використовуйте дуже сильний напір, щоб не розмивати краплі засохлого бруду поверхнею машини.

Тепер приділіть особливу увагу колесам: змийте водою бруд, а потім за допомогою жорсткої щітки очистьте колеса та диски. Продовжуйте мити колеса, поки вода, що витікає з-під них, не стане чистою.

Наповніть одне відро теплою (не гарячою) водою з автошампунем, а інше – звичайною водою.

Намочіть делікатну губку для миття машини у теплій воді з шампунем та ретельно промийте кузов автомобіля зверху вниз. Мити машину слід з даху до коліс , спершу невідтиснутою губкою з шампунем, потім відтиснутою – без шампуню.

, спершу невідтиснутою губкою з шампунем, потім відтиснутою – без шампуню. Продовжуйте мити й обполіскувати авто, поки не видалите увесь бруд, комах і пташиний послід. Якщо машина дуже брудна, доведеться кілька разів змінювати воду. До речі, не варто відчищати складні плями жорсткою щіткою, аби не пошкодити фарбу.

Кожну ділянку слід мити окремо. Окремо миється дах, багажник і капот. Перед тим, як перейти до наступної ділянки, важливо добре промити мильні секції, адже висохле мило залишить стійкі розводи. Також варто тримати усю машину мокрою, поки не закінчити відмивати останню ділянку.

Окремо миється дах, багажник і капот. Перед тим, як перейти до наступної ділянки, важливо добре промити мильні секції, адже висохле мило залишить стійкі розводи. Також варто тримати усю машину мокрою, поки не закінчити відмивати останню ділянку. Після рясного полоскання авто чистою водою слід прибрати зайву вологу, бажано робити це спеціальним скребком.

Тепер візьміть ганчірку з мікрофібри та витріть усю машину насухо.

Коли авто буде чистим і сухим, можна наносити віск для полірування. Радимо детально ознайомитися з інструкцією до засобу та дотримуватися рекомендацій виробника.

Після цього можна розпочинати очищення скла: нанесіть на вікна засіб для миття та ретельно очистьте їх ганчіркою з обох боків.

Наприкінці процесу приберіть в салоні машини: витягніть усі килимки та струсніть їх, щоб позбавитися від бруду й пилу. Ви можете вимити їх з милом та дати повністю висохнути.

Пропилососьте передні та задні сидіння, підлогу, під педалями та панелі бічних дверей. Видаліть зайвий бруд і пил серветкою з мікрофібри або вологими серветками. Очистьте підсклянники вологими серветками або ватним тампоном.

Після такого ретельно миття ви не впізнаєте свою машину, бо такою привабливою та блискучою вона ще ніколи не була!