Чтобы ваш автомобиль стал чистым и блестящим, не обязательно ехать на профессиональную мойку. Помыть машину можно в домашних условиях.

Главное — соблюдать правила и советы от специалистов. Факты ICTV узнавали, как помыть авто в домашних условиях и что для этого понадобится.

Что понадобится

Самое первое, что нужно сделать — спокойно собрать все необходимые вещи. Так вы точно ничего не забудете и избежите суеты во время самого процесса.

Для самостоятельной мойки машины понадобятся:

водяной шланг;

губка;

два ведра;

жесткая щетка;

автомобильный шампунь;

средство для мытья стекол;

тряпка из микрофибры;

автомобильный воск для полировки.

Мойка машины в домашних условиях — пошаговая инструкция

Припаркуйте автомобиль как можно дальше от солнечных лучей, чтобы избежать преждевременного высыхания, которое может привести к появлению разводов. Закройте все окна и двери, уберите антенну и опустите дворники на ветровом стекле.

Теперь нужно сбить пыль и грязь с автомобиля. Лучше всего с этим справится сильный напор воды из шланга.

Начните поливать автомобиль водой, но следите за тем, чтобы поток всегда был направлен вниз. Так вода не сможет просочиться через резиновые уплотнители окон. Не используйте очень сильный напор, чтобы не размывать капли засохшей грязи по поверхности машины.

Теперь уделите особое внимание колесам: смойте водой грязь, а затем с помощью жесткой щетки очистите колеса и диски. Продолжайте мыть колеса, пока вода, вытекающая из-под них, не станет чистой.

Наполните одно ведро теплой (не горячей) водой с автошампунем, а другое – обычной водой.

Смочите деликатную губку для мытья машины теплой водой с шампунем и тщательно промойте кузов автомобиля сверху вниз. Мыть машину следует от крыши к колесам , сперва неотжатой губкой с шампунем, затем отжатой — без шампуня.

, сперва неотжатой губкой с шампунем, затем отжатой — без шампуня. Продолжайте мыть и ополаскивать авто, пока не удалите всю грязь, насекомых и птичий помет. Если машина очень грязная, придется несколько раз менять воду. Кстати, не стоит отчищать сложные пятна жесткой щеткой, чтобы не повредить краску.

Каждый участок следует мыть отдельно . Отдельно моется крыша, багажник и капот. Перед тем, как перейти к следующему участку, важно хорошо промыть мыльные секции, ведь высохшее мыло оставит стойкие разводы.

. Отдельно моется крыша, багажник и капот. Перед тем, как перейти к следующему участку, важно хорошо промыть мыльные секции, ведь высохшее мыло оставит стойкие разводы. Также стоит держать всю машину влажной, пока не закончите отмывать последний участок.

После обильного полоскания авто чистой водой следует убрать лишнюю влагу, желательно делать это специальным скребком.

Теперь возьмите тряпку из микрофибры и вытрите всю машину насухо.

Когда авто будет чистым и сухим, можно наносить воск для полировки. Советуем подробно ознакомиться с инструкцией к средству и следовать рекомендациям производителя.

После этого можно начинать очистку стекла: нанесите на окна средство для мытья и тщательно очистите их тряпкой с обеих сторон.

В конце процесса уберите в салоне машины: вытащите все коврики и встряхните их, чтобы избавиться от грязи и пыли. Вы можете вымыть их с мылом и дать полностью высохнуть.

Пропылесосьте передние и задние сиденья, пол, под педалями и панели боковых дверей. Удалите всю грязь и пыль салфеткой из микрофибры или влажными салфетками. Очистите подстаканники влажными салфетками или ватным тампоном.

После такой тщательной чистки вы не узнаете свою машину, ведь такой привлекательной и блестящей она еще никогда не была!