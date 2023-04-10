Уже 16 квітня настане православний Великдень – українці відзначатимуть свято в колі сім’ї або друзів. Багато хто вирушить додому, або ж усією сім’єю поїде на відпочинок у нове місце. Однак у таких випадках можна потрапити у великі затори – це стосується поїздки за кордон, чи великих міст напередодні свят.

Плануйте маршрут

Так, щоб не потрапити в затор на Великдень, необхідно розпланувати свій маршрут, найкраще – виїжджати на авто не в піковий час – приміром, рано-вранці, або ж увечері, але щоби встигнути до комендантської години.

Зараз дивляться

За можливості важливо уникати найбільш завантажених доріг. На деяких шляхах інтенсивність руху буде дуже завантаженою. Якщо є можливість і ви впевнені в дорожньому покритті – користуйтеся об’їздами.

Уникайте заторів за допомогою навігатора

Ще одна корисна порада – використовуйте функцію сповіщення про затори за допомогою застосунків. Зараз практично всі навігатори підтримують таку функцію – це стосується Google Карт, Apple Maps та інших сервісів. Так у вас буде час змінити маршрут, щоб не стояти в черзі.

Для подорожей із дітьми – знайдіть, чим розважити пасажирів. Якщо доведеться стояти в заторі – покажіть мультик або мобільну гру, яка займе на кілька годин.

Переконайтеся в надійності авто

Щоб не стати самому причиною заторів – підготуйте автомобіль. Важливо, щоб він не зламався на половині шляху.

Також водії не повинні забувати про покришки, саме час згадати, коли перевзувати авто у літню гуму. Насамперед, потрібно орієнтуватися на погоду – важливо, щоб не було заморозків, зокрема і вранці.