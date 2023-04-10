Уже 16 апреля наступит православная Пасха — украинцы будут отмечать праздник в кругу семьи или друзей. Многие отправятся домой, или всем семейством уедут на отдых в новое место. Однако, в таких случаях могут быть большие пробки — это касается поездки за границу, или же крупных городов в преддверии праздников.
Планируйте маршрут
Так, чтобы не попасть в пробку на Пасху, необходимо распланировать свой маршрут, лучше всего выезжать на авто не в пиковое время — к примеру, рано утром, или же вечером, но нужно успеть до комендантского часа.
По возможности важно избегать самых загруженных дорог. На некоторых путях интенсивность движения будет очень загруженной. Если есть возможность и вы уверенны в дорожном покрытии — пользуйтесь объездами.
Избегайте пробок с помощью навигатора
Еще один полезный совет — используйте функцию оповещения о пробках с помощью приложений. Сейчас практически все навигаторы поддерживают такую функцию — это касается Google Карт, Apple Maps и других сервисов. Так у вас будет время изменить маршрут, чтобы не стоять в очереди.
Для путешествий с детьми – найдите, чем развлечь пассажиров. Если придется стоять в пробке — покажите мультик или мобильную игру, которая займет на несколько часов.
Убедитесь в надежности авто
Чтобы не стать самому причиной пробки, подготовьте автомобиль. Важно, чтобы он не сломался на половине пути.
Также водители не должны забывать о покрышках, самое время вспомнить, когда переобувать авто в летнюю резину. В первую очередь, нужно ориентировать на погоду — важно, чтобы не был заморозков, в том числе и утром.