Ще в кінці березня МВС відновило послугу з перереєстрацією транспортного засобу при оформленні договору купівлі-продажу для українців. Сьогодні зробити це можна у найближчому сервісному центрі МВС.
Як перереєструвати авто під час воєнного стану та скільки це буде коштувати, дізнавалися Факти ICTV.
Як перереєструвати автомобіль
Сьогодні цю послугу надають у кожному сервісному центрі МВС, окрім Луганської, Донецької та Херсонської області.
Усе, що потрібно зробити – це зібрати необхідні документи та звернутися до місцевого сервісного центру МВС.
Перелік документів необхідний для перереєстрації авто:
- розпорядчі документи (в тому числі згода або дозвіл відповідних суб’єктів управління майном, рішення чи розпорядження власника, завірена в установленому порядку копія наказу (або витягу з наказу) про отримання даної адміністративної послуги тощо);
- копія установчих документів (рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо);
- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;
- договір фінансового лізингу, договір купівлі-продажу предмета лізингу, акт приймання-передачі транспортного засобу;
- документи, що встановлюють право власності на транспортний засіб та акт приймання-передачі, засвідчені підписами сторін – для перереєстрації транспортних засобів;
- акт приймання-передачі транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку копія рішення власника ТЗ про реорганізацію;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ;
- довідку про зняття з обліку;
- номерні знаки;
- паспорт громадянина України;
- виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ.
У разі оформлення договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС, необхідно надати оціночну або середньоринкову вартість автомобіля та документ про сплату податку на дохід від його продажу.
Документи можна надати у друкованому вигляді або в електронному у додатку Дія.
Вартість перереєстрація автомобіля
Для транспортних засобів усіх категорій разом із видачею номерного знака — орієнтовно 695 грн:
- послуга + бланк свідоцтва — 512 грн;
- номерний знак — орієнтовно 178,20 грн.
У 2022 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхуванняпри першій державній реєстрації легкового транспортного засобу становить :
- не перевищує або дорівнює 409 365 грн – сплачується 3%;
- більше ніж 409 365 грн, але не перевищує або дорівнює 719 490 грн – сплачується 4%;
- більше ніж 719 490 грн – сплачується 5%.
Перереєстрація автомобіля здійснюється протягом одного дня з моменту отримання заяви.