Ще в кінці березня МВС відновило послугу з перереєстрацією транспортного засобу при оформленні договору купівлі-продажу для українців. Сьогодні зробити це можна у найближчому сервісному центрі МВС.

Як перереєструвати авто під час воєнного стану та скільки це буде коштувати, дізнавалися Факти ICTV.

Як перереєструвати автомобіль

Сьогодні цю послугу надають у кожному сервісному центрі МВС, окрім Луганської, Донецької та Херсонської області.

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Усе, що потрібно зробити – це зібрати необхідні документи та звернутися до місцевого сервісного центру МВС.

Перелік документів необхідний для перереєстрації авто:

розпорядчі документи (в тому числі згода або дозвіл відповідних суб’єктів управління майном, рішення чи розпорядження власника, завірена в установленому порядку копія наказу (або витягу з наказу) про отримання даної адміністративної послуги тощо);

(в тому числі згода або дозвіл відповідних суб’єктів управління майном, рішення чи розпорядження власника, завірена в установленому порядку копія наказу (або витягу з наказу) про отримання даної адміністративної послуги тощо); копія установчих документів (рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо);

(рішення про утворення юридичної особи, засновницький договір, статут, положення, установчий акт, установчий договір тощо); свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

транспортного засобу; договір фінансового лізингу , договір купівлі-продажу предмета лізингу, акт приймання-передачі транспортного засобу;

, договір купівлі-продажу предмета лізингу, акт приймання-передачі транспортного засобу; документи, що встановлюють право власності на транспортний засіб та акт приймання-передачі, засвідчені підписами сторін – для перереєстрації транспортних засобів;

на транспортний засіб та акт приймання-передачі, засвідчені підписами сторін – для перереєстрації транспортних засобів; акт приймання-передачі транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку копія рішення власника ТЗ про реорганізацію;

транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію, засвідчена у встановленому порядку копія рішення власника ТЗ про реорганізацію; свідоцтво про реєстрацію ТЗ;

довідку про зняття з обліку ;

; номерні знаки ;

; паспорт громадянина України;

громадянина України; виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ.

У разі оформлення договору купівлі-продажу в сервісному центрі МВС, необхідно надати оціночну або середньоринкову вартість автомобіля та документ про сплату податку на дохід від його продажу.

Документи можна надати у друкованому вигляді або в електронному у додатку Дія.

Вартість перереєстрація автомобіля

Для транспортних засобів усіх категорій разом із видачею номерного знака — орієнтовно 695 грн:

послуга + бланк свідоцтва — 512 грн ;

; номерний знак — орієнтовно 178,20 грн.

У 2022 році збір на обов’язкове державне пенсійне страхуванняпри першій державній реєстрації легкового транспортного засобу становить :

не перевищує або дорівнює 409 365 грн – сплачується 3% ;

– сплачується ; більше ніж 409 365 грн , але не перевищує або дорівнює 719 490 грн – сплачується 4% ;

, але не перевищує або дорівнює – сплачується ; більше ніж 719 490 грн – сплачується 5%.

Перереєстрація автомобіля здійснюється протягом одного дня з моменту отримання заяви.