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Как создать электронный кабинет водителя — инструкция

30 мая 2022, 19:51
Владислава Ткаченко Редакторка сайта
Как создать электронный кабинет водителя — инструкция

Электронный кабинет водителя — это онлайн-сервис, который предоставляет всю актуальную информацию о ваших транспортных средствах, а также дает возможность воспользоваться некоторыми услугами сервисных центров МВД онлайн.

Как создать электронный кабинет водителя, читайте в материале Фактов ICTV.

Какие услуги предоставляет кабинет водителя

Электронный кабинет водителя дает возможность пользователям:

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  • узнать всю актуальную информацию о транспортном средстве (технические характеристики, право собственности, историю авто);
  • получить бесплатную и платную выписку из Единого государственного реестра МВД по VIN-коду транспортного средства;
  • проверить, наложены ли обременения на ТС;
  • получить информацию об участии транспортного средства в ДТП;
  • оперативно получить полную информацию об административных нарушениях и оплатить штрафы за них;
  • увидеть информацию об удостоверении водителя (национальное, международное);
  • записаться в очередь на получение услуги в сервисном центре МВД (возможно в сервисных центрах МВД, в которых есть электронная очередь);
  • проверить, свободен ли индивидуальный номерной знак в выбранном регионе.

Как создать электронный кабинет водителя

Регистрация собственного кабинета происходит за считанные минуты.

  • Зайдите на сайт Главного сервисного центра МВД e-driver.mvs.gov.ua. Е-кабинет также доступен на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе Электронные услуги.
  • Авторизуйтесь благодаря квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или MobileID.
  • Укажите свою электронную почту (информация необходима для уведомлений о штрафах и обременениях) и номер мобильного телефона (для записи в электронную очередь).

Если вы сразу не добавили эту информацию, это можно сделать потом, зайдя в раздел Мой профиль.

В кабинете также можно заказать определенные услуги:

  • информация о собственном транспортном средстве, запись в электронную очередь и проверка индивидуальных номерных знаков — бесплатно;
  • платная выписка — 45,68 грн.
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Теги
Водитель, Електронний кабінет водія, Удостоверение водителя
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