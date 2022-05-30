Электронный кабинет водителя — это онлайн-сервис, который предоставляет всю актуальную информацию о ваших транспортных средствах, а также дает возможность воспользоваться некоторыми услугами сервисных центров МВД онлайн.

Как создать электронный кабинет водителя, читайте в материале Фактов ICTV.

Какие услуги предоставляет кабинет водителя

Электронный кабинет водителя дает возможность пользователям:

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узнать всю актуальную информацию о транспортном средстве (технические характеристики, право собственности, историю авто);

получить бесплатную и платную выписку из Единого государственного реестра МВД по VIN-коду транспортного средства;

проверить, наложены ли обременения на ТС;

получить информацию об участии транспортного средства в ДТП;

оперативно получить полную информацию об административных нарушениях и оплатить штрафы за них;

увидеть информацию об удостоверении водителя (национальное, международное);

записаться в очередь на получение услуги в сервисном центре МВД (возможно в сервисных центрах МВД, в которых есть электронная очередь);

проверить, свободен ли индивидуальный номерной знак в выбранном регионе.

Как создать электронный кабинет водителя

Регистрация собственного кабинета происходит за считанные минуты.

Зайдите на сайт Главного сервисного центра МВД e-driver.mvs.gov.ua Электронные услуги .

. Авторизуйтесь благодаря квалифицированной электронной подписи ( КЭП

Укажите свою электронную почту (информация необходима для уведомлений о штрафах и обременениях) и номер мобильного телефона (для записи в электронную очередь).

Если вы сразу не добавили эту информацию, это можно сделать потом, зайдя в раздел Мой профиль.

В кабинете также можно заказать определенные услуги: