Электронный кабинет водителя — это онлайн-сервис, который предоставляет всю актуальную информацию о ваших транспортных средствах, а также дает возможность воспользоваться некоторыми услугами сервисных центров МВД онлайн.
Как создать электронный кабинет водителя, читайте в материале Фактов ICTV.
Какие услуги предоставляет кабинет водителя
Электронный кабинет водителя дает возможность пользователям:
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- узнать всю актуальную информацию о транспортном средстве (технические характеристики, право собственности, историю авто);
- получить бесплатную и платную выписку из Единого государственного реестра МВД по VIN-коду транспортного средства;
- проверить, наложены ли обременения на ТС;
- получить информацию об участии транспортного средства в ДТП;
- оперативно получить полную информацию об административных нарушениях и оплатить штрафы за них;
- увидеть информацию об удостоверении водителя (национальное, международное);
- записаться в очередь на получение услуги в сервисном центре МВД (возможно в сервисных центрах МВД, в которых есть электронная очередь);
- проверить, свободен ли индивидуальный номерной знак в выбранном регионе.
Как создать электронный кабинет водителя
Регистрация собственного кабинета происходит за считанные минуты.
- Зайдите на сайт Главного сервисного центра МВД e-driver.mvs.gov.ua. Е-кабинет также доступен на Правительственном портале kmu.gov.ua в разделе Электронные услуги.
- Авторизуйтесь благодаря квалифицированной электронной подписи (КЭП), BankID или MobileID.
- Укажите свою электронную почту (информация необходима для уведомлений о штрафах и обременениях) и номер мобильного телефона (для записи в электронную очередь).
Если вы сразу не добавили эту информацию, это можно сделать потом, зайдя в раздел Мой профиль.
В кабинете также можно заказать определенные услуги:
- информация о собственном транспортном средстве, запись в электронную очередь и проверка индивидуальных номерных знаков — бесплатно;
- платная выписка — 45,68 грн.