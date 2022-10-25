Кожен, хто хоче отримати права в Україні, проходить іспит в сервісному центрі МВС. Загалом перевірка знань учня розділена на дві частини – теоретичну та практичну.

Лише після складання іспиту з теоретичної частини людина може приступати до практичних уроків та сідати за кермо. Екзаменаційний білет містить 20 запитань, якщо учень припускається трьох помилок – теоретичний іспит вважається нескладеним.

Вивчення усіх дорожніх знаків та правил руху – процес кропіткий та потребує не лише зосередженості учня, а й посидючості.

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Як самостійно вивчити правила дорожнього руху та зробити це легко – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Систематичність та послідовність

Ці два правила можна застосовувати не лише для вивчення ПДР, а й для будь-якої сфери. Ви маєте створити власну систему вивчення та робити усе послідовно.

Наприклад, займайтесь щодня по 10-20 хв. увечері. За цей час ви зможете засвоїти кілька правил та вивчити нові дорожні знаки. Так, це небагато, але краще щодня приділяти кілька хвилин, ніж раз на тиждень прочитувати половину підручника.

Щодо послідовності, то не варто перестрибувати з розділу на розділ, вивчайте ПДР послідовно, як написано в книжках. Так ви запам’ятаєте інформацію в необхідному порядку.

Завчати не потрібно

ПДР – це не вірш у школі, їх не потрібно зубрити. Дорожні правила необхідно зрозуміти. Тому під час вивчення не намагайтесь запам’ятати усе слово в слово, головне – щоби ви зрозуміли написане.

Уважно читайте, якщо не зрозуміли – перечитуйте. І так кілька разів.

Асоціація

Це правило допоможе запам’ятати дорожні знаки. Для пересічного громадянина усі ці знаки схожі, проте майбутньому водію важливо чітко розуміти різницю між ними.

Тому під час перегляду дорожніх знаків малюйте у своїй уяві якісь асоціації. Це допоможе швидко вивчити та не плутатись у знаках.

Картки

Ще один корисний лайфхак, який застосовують учителі під час навчання дітей. Придбайте або зробіть власноруч картки, де з одного боку буде дорожній знак або правило, а з іншого – дії водія, коли він бачить цей знак.

Грайтеся з картками у вільний час. Такий спосіб допоможе швидко, а головне, цікаво оволодіти знаннями.

Візуалізація

Після опрацювання якоїсь теми заплющуйте очі та уявляйте себе за кермом. Ви маєте повністю зануритись у ситуацію та бачити не лише знаки, а й людей, інших водіїв, повороти на дорогах тощо.

У своїх візуалізаціях ви вже керуєте машиною, тому вам потрібно стежити за дорогою та звертати увагу на знаки та дорожні правила.

Такий спосіб допоможе швидко закріпити будь-яку тему.

Звертайте увагу на інших водіїв

Ось ви їдете у таксі або з батьками в авто – спостерігайте, як поводяться досвідчені водії.

Придивляйтеся до всього – коли зупиняються, коли пропускають, на що дивляться, як стежать за знаками. Ви маєте ловити усе.

Тематичні відео

Замініть перегляд серіалу на перегляд навчальних відеороликів. В інтернеті повно цікавих анімаційних відео, створених спеціально для учнів.

Там наочно можна подивитися різні ситуації, у які потрапляють водії, а потім вони розповідають, як з них вийти згідно з ПДР.

Онлайн-уроки/ігри

Знайдіть у мережі спеціальні онлайн-тести або ігри, що створені спеціально для вивчення ПДР. Такі тести можна проходити безліч разів, а крім того – вони безкоштовні.

Гарний настрій та мотивація

Це справді дуже важливо. Не потрібно сідати за навчання з поганим настроєм. Ви маєте бути націлені на вивчення та успіх. Хоч порада банальна, проте дієва.

Вивчення ПДР не такий страшний процес як здається на перший погляд. Головне – бажання та стійка мотивація.