Каждый, кто хочет получить права в Украине, проходит экзамен в сервисном центре МВД. В общем, проверка знаний ученика разделена на две части – теоретическую и практическую.

Только после сдачи теоретической части человек может приступать к практическим урокам и садиться за руль. Экзаменационный билет содержит 20 вопросов, если ученик допускает три ошибки – теоретический экзамен считается проваленным.

Изучения всех дорожных знаков и правил движения – процесс кропотливый и требует не только сосредоточенности ученика, но и усидчивости.

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Как самостоятельно изучить правила дорожного движения и сделать это легко — далее в материале Фактов ICTV.

Систематичность и последовательность

Эти два правила можно применять не только для изучения ПДД, но и для любой сферы. Вы должны создать собственную систему изучения и делать все последовательно.

Например, занимайтесь ежедневно по 10-20 мин. вечером. За это время вы сможете усвоить несколько правил и изучить новые дорожные знаки. Да, это немного, но лучше ежедневно уделять несколько минут, чем раз в неделю прочитывать половину учебника.

Что касается последовательности, то не стоит перепрыгивать с раздела на раздел, изучайте ПДД последовательно, как написано в книжках. Так вы запомните информацию в необходимом порядке, по возрастающей.

Заучивать не нужно

ПДД — это не стихотворение в школе, их не нужно зубрить. Дорожные правила нужно понять. Поэтому во время изучения не пытайтесь запомнить все слово в слово, главное — чтобы вы понимали написанное.

Внимательно читайте, если не поняли – перечитывайте. И так несколько раз.

Ассоциация

Это правило поможет запомнить дорожные знаки. Для рядового гражданина все эти знаки похожи, однако будущему водителю важно четко понимать разницу между ними.

Поэтому во время просмотра дорожных знаков рисуйте в своем воображении какие-то ассоциации. Это поможет быстро выучить и не путаться в знаках.

Карточки

Еще один полезный лайфхак, который применяют учителя при обучении детей. Приобретите или сделайте сами карточки, где с одной стороны будет дорожный знак или правило, а с другой – действия водителя, когда он видит этот знак.

Играйте с карточками в свободное время. Такой способ поможет быстро, а главное, интересно овладеть знаниями.

Визуализация

После проработки определенной темы закрывайте глаза и представляйте себя за рулем авто. Вы должны полностью погрузиться в ситуацию и видеть не только знаки, но и людей, других водителей, повороты на дорогах и прочее.

В своих визуализациях вы уже управляете машиной, поэтому вам нужно следить за дорогой и обращать внимание на знаки и правила.

Такой способ поможет быстро закрепить любую тему.

Обращайте внимание на других водителей

Вот вы едете в такси или с родителями в авто – наблюдайте, как ведут себя опытные водители.

Следите за всем – когда останавливаются, когда пропускают, на что смотрят, как следят за знаками. Вы должны ловить все.

Тематические видео

Замените просмотр сериала на просмотр обучающих видеороликов. В интернете полно интересных анимационных видео, созданных специально для учеников.

Там наглядно можно посмотреть различные ситуации, в которые попадают водители, после чего они рассказывают, как из них выйти согласно ПДД.

Онлайн-уроки / игры

Найдите в сети специальные онлайн-тесты или игры, созданные специально для изучения ПДД. Такие тесты можно проходить множество раз, кроме того — они бесплатны.

Хорошее настроение и мотивация

На самом деле, это очень важно. Не нужно садиться за учебу в плохом настроении. Вы должны быть нацелены на изучение и успех. Совет хоть и банальный, но действенный.

Изучение ПДД не такой страшный процесс, как кажется на первый взгляд. Главное — желание и устойчивая мотивация.