Корозія на машині сильно псує зовнішній вигляд автомобіля. При цьому з іржею на старих автомобілях досить важко боротися. Як прибрати рижики на авто в домашніх умовах – читайте у матеріалі.

Чому з’являються рижики на авто: основні причини

Іржа на авто з’являється протягом декількох етапів:

Поверхневий. Коли захисний шар лише пошкодився. Точковий. У цей момент водій вже починає цікавитись, як прибрати рижики на авто. У цей момент на кузові з’являються невеликі крапки жовтого або коричневого кольору розмір яких не перевищує 5 мм. Глибокий. Коли прибрати іржу з авто можна лише за допомогою активного шліфування спеціальним апаратом. Етап гниття. Коли метал вже настільки пошкоджений, що потрібно замислитись про капітальний ремонт кузова.

Як прибрати рижики на авто і що при цьому використовують

Найчастіше автомобілісти використовують відразу кілька шарів речовин, які забезпечують надійний захист від окислення металу. Наприклад:

ґрунтовку;

емаль;

фарбу;

лак.

Як прибрати рижики на авто: простий метод

Для видалення іржі потрібно підготувати:

перетворювач іржі;

малярську стрічку;

наждачний папір або металеву щітку;

косметичну емаль;

чисте ганчір’я.

Покрокова інструкція: