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Як прибрати рижики на авто, щоб від іржі не залишилося й сліду: покрокова інструкція

8 Серпня 2023, 13:15
Анна Голішевська редакторка стрічки
Ржавчина
Джерело: Unsplash

Корозія на машині сильно псує зовнішній вигляд автомобіля. При цьому з іржею на старих автомобілях досить важко боротися. Як прибрати рижики на авто в домашніх умовах – читайте у матеріалі.

Чому з’являються рижики на авто: основні причини

Іржа на авто з’являється протягом декількох етапів:

  1. Поверхневий. Коли захисний шар лише пошкодився.
  2. Точковий. У цей момент водій вже починає цікавитись, як прибрати рижики на авто. У цей момент на кузові з’являються невеликі крапки жовтого або коричневого кольору розмір яких не перевищує 5 мм.
  3. Глибокий. Коли прибрати іржу з авто можна лише за допомогою активного шліфування спеціальним апаратом.
  4. Етап гниття. Коли метал вже настільки пошкоджений, що потрібно замислитись про капітальний ремонт кузова.

Як прибрати рижики на авто і що при цьому використовують

Найчастіше автомобілісти використовують відразу кілька шарів речовин, які забезпечують надійний захист від окислення металу. Наприклад:

  • ґрунтовку;
  • емаль;
  • фарбу;
  • лак.

Як прибрати рижики на авто: простий метод

Для видалення іржі потрібно підготувати:

  • перетворювач іржі;
  • малярську стрічку;
  • наждачний папір або металеву щітку;
  • косметичну емаль;
  • чисте ганчір’я.

Покрокова інструкція:

  1. Якщо корозія сильна, краще візьми грубу наждачку або використовуй металеву щітку. Невеликі осередки можна видаляти дрібною наждачкою.
  2. Насамперед вимийте авто та визначте всі проблемні ділянки.
  3. Потім іржу зачистіть до голого металу, намагаючись не видаляти фарбу з непошкоджених ділянок. Протріть все це та знежирте.
  4. Малярним скотчем обклейте стик пошкодженої та цілої ділянки так, щоб надійно захистити необроблювані поверхні.
  5. Зачищену від іржі ділянку обробіть перетворювачем іржі. Це дозволяє захистити метал від подальшого розповсюдження корозії.
  6. Після підсихання підфарбуйте ділянку косметичною емаллю. Якщо ж зачищена ділянка велика, у цьому випадку такі місця потрібно шпаклювати, потім ґрунтувати та фарбувати.
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