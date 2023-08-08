Корозія на машині сильно псує зовнішній вигляд автомобіля. При цьому з іржею на старих автомобілях досить важко боротися. Як прибрати рижики на авто в домашніх умовах – читайте у матеріалі.
Чому з’являються рижики на авто: основні причини
Іржа на авто з’являється протягом декількох етапів:
- Поверхневий. Коли захисний шар лише пошкодився.
- Точковий. У цей момент водій вже починає цікавитись, як прибрати рижики на авто. У цей момент на кузові з’являються невеликі крапки жовтого або коричневого кольору розмір яких не перевищує 5 мм.
- Глибокий. Коли прибрати іржу з авто можна лише за допомогою активного шліфування спеціальним апаратом.
- Етап гниття. Коли метал вже настільки пошкоджений, що потрібно замислитись про капітальний ремонт кузова.
Як прибрати рижики на авто і що при цьому використовують
Найчастіше автомобілісти використовують відразу кілька шарів речовин, які забезпечують надійний захист від окислення металу. Наприклад:
- ґрунтовку;
- емаль;
- фарбу;
- лак.
Як прибрати рижики на авто: простий метод
Для видалення іржі потрібно підготувати:
- перетворювач іржі;
- малярську стрічку;
- наждачний папір або металеву щітку;
- косметичну емаль;
- чисте ганчір’я.
Покрокова інструкція:
- Якщо корозія сильна, краще візьми грубу наждачку або використовуй металеву щітку. Невеликі осередки можна видаляти дрібною наждачкою.
- Насамперед вимийте авто та визначте всі проблемні ділянки.
- Потім іржу зачистіть до голого металу, намагаючись не видаляти фарбу з непошкоджених ділянок. Протріть все це та знежирте.
- Малярним скотчем обклейте стик пошкодженої та цілої ділянки так, щоб надійно захистити необроблювані поверхні.
- Зачищену від іржі ділянку обробіть перетворювачем іржі. Це дозволяє захистити метал від подальшого розповсюдження корозії.
- Після підсихання підфарбуйте ділянку косметичною емаллю. Якщо ж зачищена ділянка велика, у цьому випадку такі місця потрібно шпаклювати, потім ґрунтувати та фарбувати.