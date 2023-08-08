Коррозия на машине сильно портит внешний вид автомобиля. При этом, со ржавчиной на старых автомобилях довольно тяжело бороться. Как убрать рыжики на авто в домашних условиях – читайте в материале.

Почему появляются рыжики на авто: основные причины

Ржавчина на авто появляется в течении нескольких этапов:

Поверхностный. Когда защитный слой только повредился. Точечный. В этот момент водитель уже начинает интересоваться, как убрать рыжики на авто. В этот момент на кузове появляются небольшие точки желтого или коричневого цвета, размер которых не превышает 5 мм. Глубокий. Когда убрать ржавчину с авто можно только при помощи активной шлифовки специальным аппаратом. Этап гниения. Когда металл уже настолько поврежден, что нужно задуматься о капитальном ремонте кузова.

Как убрать рыжики на авто и что при этом используют

Чаще всего автомобилисты используют сразу несколько слоев веществ, которые обеспечивают надежную защиту металла от окисления. Например:

грунтовку;

эмаль;

краску;

лак.

Как убрать рыжики на авто: простой метод

Для удаления ржавчины нужно подготовить:

преобразователь ржавчины;

малярную ленту;

наждачную бумагу или металлическую щетку;

косметическую эмаль;

чистую ветошь.

Пошаговая инструкция: