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Как убрать рыжики на авто, чтобы от ржавчины не осталось и следа: пошаговая инструкция

8 августа 2023, 13:15
Анна Голишевская редактор ленты
Ржавчина
Источник: Unsplash

Коррозия на машине сильно портит внешний вид автомобиля. При этом, со ржавчиной на старых автомобилях довольно тяжело бороться. Как убрать рыжики на авто в домашних условиях – читайте в материале.

Почему появляются рыжики на авто: основные причины

Ржавчина на авто появляется в течении нескольких этапов:

  1. Поверхностный. Когда защитный слой только повредился.
  2. Точечный. В этот момент водитель уже начинает интересоваться, как убрать рыжики на авто. В этот момент на кузове появляются небольшие точки желтого или коричневого цвета, размер которых не превышает 5 мм.
  3. Глубокий. Когда убрать ржавчину с авто можно только при помощи активной шлифовки специальным аппаратом.
  4. Этап гниения. Когда металл уже настолько поврежден, что нужно задуматься о капитальном ремонте кузова.

Как убрать рыжики на авто и что при этом используют

Чаще всего автомобилисты используют сразу несколько слоев веществ, которые обеспечивают надежную защиту металла от окисления. Например:

  • грунтовку;
  • эмаль;
  • краску;
  • лак.

Как убрать рыжики на авто: простой метод

Для удаления ржавчины нужно подготовить:

  • преобразователь ржавчины;
  • малярную ленту;
  • наждачную бумагу или металлическую щетку;
  • косметическую эмаль;
  • чистую ветошь.

Пошаговая инструкция:

  1. Если коррозия сильная, лучше возьми грубую наждачку или используй металлическую щетку. Небольшие очаги можно удалять мелкой наждачкой.
  2. В первую очередь вымойте авто и определите все проблемные участки.
  3. Затем ржавчину зачистите до голого металла, при этом стараясь не удалять краску с неповрежденных участков. Протрите все это и обезжирьте.
  4. Малярным скотчем оклейте стык поврежденного и целого участка так, чтобы надежно защитить необрабатываемые поверхности.
  5. Зачищенный от ржавчины участок обработайте преобразователем ржавчины. Это позволяет защитить металл от дальнейшего распространения коррозии.
  6. После подсыхания подкрасьте участок косметической эмалью. Если же зачищенный участок большой, в этом случае такие места нужно шпаклевать, затем грунтовать и красить.
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