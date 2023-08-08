Коррозия на машине сильно портит внешний вид автомобиля. При этом, со ржавчиной на старых автомобилях довольно тяжело бороться. Как убрать рыжики на авто в домашних условиях – читайте в материале.
Почему появляются рыжики на авто: основные причины
Ржавчина на авто появляется в течении нескольких этапов:
- Поверхностный. Когда защитный слой только повредился.
- Точечный. В этот момент водитель уже начинает интересоваться, как убрать рыжики на авто. В этот момент на кузове появляются небольшие точки желтого или коричневого цвета, размер которых не превышает 5 мм.
- Глубокий. Когда убрать ржавчину с авто можно только при помощи активной шлифовки специальным аппаратом.
- Этап гниения. Когда металл уже настолько поврежден, что нужно задуматься о капитальном ремонте кузова.
Как убрать рыжики на авто и что при этом используют
Чаще всего автомобилисты используют сразу несколько слоев веществ, которые обеспечивают надежную защиту металла от окисления. Например:
- грунтовку;
- эмаль;
- краску;
- лак.
Как убрать рыжики на авто: простой метод
Для удаления ржавчины нужно подготовить:
- преобразователь ржавчины;
- малярную ленту;
- наждачную бумагу или металлическую щетку;
- косметическую эмаль;
- чистую ветошь.
Пошаговая инструкция:
- Если коррозия сильная, лучше возьми грубую наждачку или используй металлическую щетку. Небольшие очаги можно удалять мелкой наждачкой.
- В первую очередь вымойте авто и определите все проблемные участки.
- Затем ржавчину зачистите до голого металла, при этом стараясь не удалять краску с неповрежденных участков. Протрите все это и обезжирьте.
- Малярным скотчем оклейте стык поврежденного и целого участка так, чтобы надежно защитить необрабатываемые поверхности.
- Зачищенный от ржавчины участок обработайте преобразователем ржавчины. Это позволяет защитить металл от дальнейшего распространения коррозии.
- После подсыхания подкрасьте участок косметической эмалью. Если же зачищенный участок большой, в этом случае такие места нужно шпаклевать, затем грунтовать и красить.
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