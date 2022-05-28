Як правильно зберігати шини – важливі поради

У кожного автомобіліста є два комплекти гуми: літня та зимова. Один комплект можна використовувати кілька сезонів, але це залежить від кількості кілометрів, які ви на ній проїдете і як ви її зберігатимете в несезон. Ми зібрали для вас важливі правила зберігання гуми на дисках і без.

Обираємо приміщення

Для того, щоб гума не зіпсувалася і не втратила своїх якостей, вона повинна зберігатися в сухому місці, закритому від прямих сонячних променів. Температура має бути від +10 до +25 °С. Не варто зберігати шини поруч із трубами опалення або генераторами. Вологість у приміщенні має бути не більше 60%.

Маркування шин

Перш ніж зняти стару гуму, залиште позначки, щоб знати, де вона стояла. Це допоможе вам спростити процедуру зміни шин наступного сезону.

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Положення зберігання шин

Тут має значення – одягнена гума на диски чи ні. Гума без дисків може зберігатися у вертикальному положенні. Як опору необхідно використовувати напівкруглу поверхню, щоб гума в процесі зберігання не деформувалася. Якщо ви покладете гуму в горизонтальному положенні, нижня шина деформується під вагою інших. Шини на дисках найкраще зберігати у підвішеному стані, але кожна шина має бути підвішена окремо. У такому положенні основне навантаження припадатиме на диск, і сама гума не буде деформуватися.

Також гуму на дисках можна складати одну на одну, але приблизно раз на місяць необхідно міняти колеса місцями, щоб деформація була незначною і рівномірною.

Не варто використовувати для зберігання шин пакети, тому що з часом там може накопичуватися конденсат, а підвищена вологість може позначитися на якості гуми. Якщо все ж таки ви хочете чимось прикрити шини, то варто використовувати спеціальні чохли.

Якщо в приміщенні, де ви зберігаєте колеса, може бути мінусова температура, то необхідно під них покласти дерев’яні бруски, щоб у гуми не було контакту з замерзлою поверхнею.

Підготовка шин до зберігання

Обов’язково вимийте гуму і приберіть сміття з протекторів. Витріть насухо і залиште на свіжому повітрі, щоб залишки вологи могли випаруватися. Перевірте шини на пошкодження. Для підготовки до зберігання варто також скористатися спеціальними засобами, які захистять гуму від розтріскування та розсихання. Обов’язково дотримуйтесь інструкцій.