Как правильно хранить шины – важные советы

У каждого автомобилиста есть два комплекта резины: летняя и зимняя. Один комплект можно использовать несколько сезонов, но это зависит от количества километров, которые вы на ней проедите и как вы ее будете хранить в несезон. Мы собрали для вас важные правила хранения резины на дисках и без.

Выбираем помещение

Для того, чтобы резина не испортилась и не потеряла своих качеств, она должна храниться в сухом месте, закрытом от прямых солнечных лучей. Температура должна быть от +10 до +25 °С. Не стоит хранить шины рядом с трубами отопления или генераторами. Влажность в помещении должна быть не более 60%.

Маркировка шин

Прежде чем снять старую резину, оставьте отметки, чтобы знать, где она стояла. Это поможет вам упростить процедуру смены шин на следующий сезон.

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Положение хранения шин

Здесь имеет значение резина надета на диски или нет. Резина без дисков может храниться в вертикальном положении. В качестве опоры необходимо использовать полукруглую поверхность для того, чтобы резина в процессе хранения не деформировалась. Если вы положите резину в горизонтальном положении, то нижняя шина деформируется под весом остальных. Шины на дисках лучше всего хранить в подвешенном состоянии, но каждая шина должна быть подвешена отдельно. В таком положении основная нагрузка будет приходиться на диск, и сама резина деформироваться не будет.

Также резину на дисках можно складывать друг на друга, но примерно раз в месяц необходимо колеса менять местами, чтобы деформация была незначительной и равномерной.

Не стоит использовать для хранения шин пакеты, так как со временем там может накапливаться конденсат, а повышенная влажность может сказаться на качестве резины. Если все же вы хотите чем-то прикрыть шины, то стоит использовать специальные чехлы.

Если в помещении, где вы храните колеса, может быть минусовая температура, то необходимо под них положить деревянные бруски, чтобы у резины не было контакта с замерзшей поверхностью.

Подготовка шик к хранению

Обязательно вымойте резину и уберите весь мусор с протекторов. Вытрите насухо и оставьте на свежем воздухе, чтобы остатки влаги могли испариться. Проверьте шины на повреждения. Для подготовки к хранению стоит также воспользоваться специальными средствами, которые защитят резину от растрескивания и рассыхания. Обязательно следуйте инструкции.