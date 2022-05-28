Как правильно хранить шины – важные советы

У каждого автомобилиста есть два комплекта резины: летняя и зимняя. Один комплект можно использовать несколько сезонов, но это зависит от количества километров, которые вы на ней проедите и как вы ее будете хранить в несезон. Мы собрали для вас важные правила хранения резины на дисках и без.
Выбираем помещение
Для того, чтобы резина не испортилась и не потеряла своих качеств, она должна храниться в сухом месте, закрытом от прямых солнечных лучей. Температура должна быть от +10 до +25 °С. Не стоит хранить шины рядом с трубами отопления или генераторами. Влажность в помещении должна быть не более 60%.
Маркировка шин
Прежде чем снять старую резину, оставьте отметки, чтобы знать, где она стояла. Это поможет вам упростить процедуру смены шин на следующий сезон.
Положение хранения шин
Здесь имеет значение резина надета на диски или нет. Резина без дисков может храниться в вертикальном положении. В качестве опоры необходимо использовать полукруглую поверхность для того, чтобы резина в процессе хранения не деформировалась. Если вы положите резину в горизонтальном положении, то нижняя шина деформируется под весом остальных. Шины на дисках лучше всего хранить в подвешенном состоянии, но каждая шина должна быть подвешена отдельно. В таком положении основная нагрузка будет приходиться на диск, и сама резина деформироваться не будет.
Также резину на дисках можно складывать друг на друга, но примерно раз в месяц необходимо колеса менять местами, чтобы деформация была незначительной и равномерной.
Не стоит использовать для хранения шин пакеты, так как со временем там может накапливаться конденсат, а повышенная влажность может сказаться на качестве резины. Если все же вы хотите чем-то прикрыть шины, то стоит использовать специальные чехлы.
Если в помещении, где вы храните колеса, может быть минусовая температура, то необходимо под них положить деревянные бруски, чтобы у резины не было контакта с замерзшей поверхностью.
Подготовка шик к хранению
Обязательно вымойте резину и уберите весь мусор с протекторов. Вытрите насухо и оставьте на свежем воздухе, чтобы остатки влаги могли испариться. Проверьте шины на повреждения. Для подготовки к хранению стоит также воспользоваться специальными средствами, которые защитят резину от растрескивания и рассыхания. Обязательно следуйте инструкции.