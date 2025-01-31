Вираз прикурити автомобіль – означає проведення процедури підключення високовольтних кабелів від розрядженого акумулятора до робочого акумулятора іншого транспортного засобу. Таким чином, відбувається передання заряду, що дозволяє запустити двигун автомобіля. Як правильно прикурювати авто і що для цього потрібно – читайте в матеріалі.

Як правильно прикурювати авто і для чого це робити

Ця тема, на перший погляд, може здатися доволі простою. Достатньо лише під’єднати кабелі, і все буде працювати. Однак більшість водіїв не володіє відомостями, як правильно виконати процедуру прикурювання авто. Основна роль акумулятора полягає в тому, щоб служити джерелом живлення електричних приладів автомобіля, коли двигун вимкнено.

Він забезпечує живлення годинника, аудіосистеми, освітлення тощо. Проте його найважливішою функцією є підтримка роботи стартера, який ініціює запуск двигуна.

Зараз дивляться

Після запуску двигуна генератор бере на себе роль джерела електроенергії, отримуючи її від двигуна через ремінну передачу.

Тепер акумулятор перетворюється на споживача, поповнюючи енергію, витрачену під час запуску мотора. Під час прикурювання від заведеного мотору автомобіля-донора генератор виконує функцію запуску, яку він зазвичай не виконує.

Як правильно прикурювати авто: покрокова інструкція

Для того, щоб дати поштовх робочому двигуну автомобіля, який потрібно запустити, використовують інший автомобіль із налаштованим і зарядженим акумулятором. Це виконується за допомогою спеціальних кабелів на обох кінцях. Зазвичай ці кабелі мають два кольори: чорний (-) та червоний (+).

Далі слідуйте простій інструкції:

Розташуйте автомобілі так, щоб вони не торкалися один одного, але довжина кабелів була достатньою для проведення прикурювання. Спочатку заглушіть обидві машини та вимкніть всі електричні пристрої, оскільки існує ризик пошкодження електроніки автомобілів. Прикріпіть затисну систему від червоного кабелю до клеми з позначкою + на акумуляторі автомобіля-одержувача, а інший його кінець до акумулятора донора (також плюсова клема). Повторіть те саме із чорним кабелем, але цього разу прикріпіть його до клеми з позначенням -. Важливо зауважити, що другий кінець в машині-одержувачі слід прикріпити до голого металу, наприклад, гайки або непофарбованого різьбового з’єднання. Відстань від плюсової клеми повинна бути максимальною, оскільки просте підключення кабелю до мінусової клеми призведе лише до повільного заряджання акумулятора, а нам потрібна енергія для запуску, а не для зарядки. Після цього запустіть тільки двигун отримувача. У ідеальному випадку мотор повинен запуститися. Якщо ні – зарядіть акумулятор від донора, тримаючи обидві машини вимкненими (10-15 хвилин), від’єднайте кабелі й повторіть спробу запуску двигуна. Від’єднайте кабелі. Щоб зменшити навантаження на електромережу під час від’єднання, водій автомобіля-донора може увімкнути обігрів скла або кондиціонер. Потім видаліть затиски у зворотному порядку, спочатку мінус, а потім плюс. Важливо уникати контакту між затискачами, щоб уникнути короткого замикання.