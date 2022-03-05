Як працюють заправки в Україні та скільки заливають в один бак

Великі мережі заправок у зв’язку з агресією Росії обмежили кількість палива для водіїв, що продається. За даними агрегаторів, вартість А-95 на заправках тримається в районі 34-37 грн, А-92 – 34-36 грн, а дизель – 34-36 грн за літр.

Так, у бак автомобілів мирних жителів на заправках заливають з обмеженням – не більше 20 л. У деяких випадках можуть залити й каністри, хоча це не всюди можна зробити. Це залежить від заправника і від того, хто перебуває в машині. Українці один одного не кидають у біді – якщо в автомобілі жінки чи маленькі діти – співробітники заправок можуть увійти у становище та знайти вихід із ситуації.

Також зараз можна зняти готівку на заправках майже всіх великих АЗС – ОККО, Укрнафта, БРСМ-Нафта, WOG. Послуга називається Готівка на касі. На деяких заправках ліміт зняття збільшили до 6 тис. грн за умови наявності таких грошей на касі.

Деякі заправки повністю перейшли на роботу для потреб ДСНС та армії, наприклад, Glusco. Заправки SOCAR заявили, що безкоштовно заправлятимуть автомобілі ДСНС і швидкі. Службові транспортні засоби в ОККО та WOG будуть обслуговуватися позачергово.

5 березня директор консалтингової групи А-95 заявив, що сьогодні у Харкові працюватимуть три АЗС ОККО та три комплекси WOG.