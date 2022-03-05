Как работают заправки в Украине и сколько заливают в один бак

Крупные сети заправок в связи с агрессией России ограничили количество продаваемого топлива для водителей. По данным агрегаторов, стоимость А-95 на заправках держится в районе 34-37 грн, А-92 — 34-36 грн, а дизель — 34-36 грн за литр.

Так, в бак автомобилей мирных жителей на заправках заливают с ограничением — не больше 20 л. В некоторых случаях могут залить и в канистры, хотя это не везде можно сделать. Это зависит от заправщика, и от того, кто находится в машине. Украинцы друг друга не бросают в беде — если в автомобиле женщины или маленькие дети — сотрудники заправок могут войти в положение и найти выход из ситуации.

Также сейчас можно снять наличные деньги на заправках почти всех больших АЗС — ОККО, Укрнефть, БРСМ-Нефть, WOG. Услуга называется Наличка на кассе. На некоторых заправках лимит снятия увеличили до 6 тыс. грн, при наличии таких денег на кассе.

Некоторые заправки полностью перешли на работу для нужд ГСЧС и армии, например, Glusco. Заправки SOCAR заявили, что будут бесплатно заправлять автомобили ГСЧС и скорые. Служебные транспортные средства в ОККО и WOG будут обслуживаться вне очереди.

5 марта директор консалтинговой группы А-95 заявил, что сегодня в Харькове будет работать три АЗС ОККО и три комплекса WOG.