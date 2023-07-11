Чаще всего телефон подключают к автомобилю для прослушивания музыки. Для этого необходимо включить в настройках телефона Bluetooth, включить его в машине, выбрать название устройства и подключиться к автомобилю.

Однако если этот метод не работает, нужно использовать другие популярные способы. Как подключить телефон к автомобилю через Bluetooth – читайте в материале.

Как подключить телефон к автомобилю через Bluetooth, если вы делаете это впервые

Для первого подключения лучше прочитать инструкцию автомобиля, чтобы получить подробную информацию по этому вопросу. Однако чаще всего подходят следующие действия:

Включите экран машины. Получите доступ к разделу (значок телефона). Нажмите кнопку Добавить новое устройство. Возьмите телефон и включите Bluetooth.

Как подключить телефон Android к автомобилю через Bluetooth

После действий, описанных выше на Android, нужно включить настройки.

Затем нажмите Bluetooth.

Переместите рычаг OFF в пункт вкл.

Как подключить iPhone к автомобилю через Bluetooth

В первую очередь зайдите в настройки и нажмите опцию Bluetooth. Включите его и найдите на экране доступные парные устройства. Найдите систему Bluetooth вашего автомобиля, нажмите на него и ждите подключения. После таких действий телефон будет связан с вашим автомобилем, и связь всегда будет автоматической, пока на мобильном телефоне активен Bluetooth.

Как подключить телефон к автомобилю через Bluetooth, если машина – не новая

Если в машине нет Bluetooth, телефон можно подключить через FM-передатчик. В народе это устройство называют модулятором. Ведь так, как в подержанных автомобилях нет входа AUX, то приемник Bluetooth можно добавить в автомобиль через FM-передатчик.

Это инструмент, взаимодействующий со стереосистемой с помощью радиоволн и позволяющий подключить мобильный телефон с помощью общего соединения Bluetooth.

Но если авто оснащено входами USB, вы также можете подключить телефон к автомобилю через USB-кабель. Этот механизм довольно экономичен и прост, поскольку нет необходимости в конфигурациях.