Як підібрати кольори дисків за кольором авто

Для кожного водія автомобіль є предметом гордості. Він повинен мати чудові характеристики, бути гарним як усередині (ідеально чистий салон), так і ззовні.

Важливо підібрати вдале та приємне оку поєднання кольору машини та дисків. Їхній правильний вибір — запорука не лише краси, а й безпеки на дорозі.

Види дисків та їхні відмінності

Диски для шин бувають чотирьох видів: ковані, литі, штамповані та комбіновані (складові).

Ковані автомобільні диски найдорожчі та найлегші, виготовлені зі сплаву алюмінію та магнію, дуже міцні. Мають гарну ремонтопридатність, а також можливість створення індивідуального дизайну.

Литі диски виготовлені зі сплаву металів. Дещо дорожчі та легші за штамповані, але менш міцні, а для ремонту знадобиться певне обладнання. Проте такі диски мають кілька видів дизайну.

Штамповані диски – найбюджетніші з усіх. Вони виготовляються з пофарбованої емаллю сталі, відрізняються непоганими ремонтопридатністю та міцністю та мають велику вагу.

Комбіновані (складові) диски. Складаються з декількох елементів, кожен з яких може бути виготовлений з різних сплавів, внаслідок чого вони легкі та відрізняються приємною ціною, а також непоганою міцністю.

Особливості вибору дисків

Необхідно перевірити технічні характеристики автомобіля для вибору відповідних дисків.

На що треба звернути увагу:

посадковий діаметр (позначається буквою R);

діаметр центрального отвору (D або DIA);

ширина диска (позначається літерою J; цей параметр важливий також під час добору шин на диски);

кількість кріпильних отворів (що більше маса автомобіля, тим більше їх має бути);

виліт диска (що він більше, тим глибше сидить диск у колісній арці);

форма кріплення.

Ці показники надзвичайно важливі для безпечної їзди на дорозі, а недотримання їх може призвести до ламання автомобіля.

Підбір кольору дисків за кольором авто

Гарні, відповідні за кольором диски не можуть не тішити око не тільки власника автомобіля, а й навколишніх! Розглянемо кілька цікавих варіантів фарбування.

Білому кузову підходять диски сріблястого кольору або інших світлих відтінків, а ось від темних кольорів варто відмовитись. Водночас чорно-білий варіант все ж таки буде виглядати незвичайно.

Чорному автомобілю підійдуть чорні диски, як варіант – зі сріблястими спицями. І в цьому випадку теж можна вибрати чорно-білий варіант.

Червоний колір чудово поєднується з чорними дисками! Поціновувачі чогось оригінальнішого можуть придивитися до білого кольору.

Сріблястий автомобіль добре виглядає з дисками будь-яких кольорів. Особливо вдалими варіантами стануть різні відтінки срібла та графіту, а також чорний.

Машині синього кольору підійдуть золотисті диски, а також чорні зі срібними спицями.

Обираючи колір, варто врахувати одне правило: диски, пофарбовані точно в колір кузова, виглядають невиграшно. Зате вдало виглядатимуть контрастні відтінки, які на колірному колі розташовані один навпроти одного.

Якщо вже дуже хочеться, щоб і кузов, і диски збігалися за кольором, то варто підібрати відтінки з однієї гами, але в жодному разі не один і той самий.

Будьте певні: ці поради допоможуть вам вибрати, в який колір пофарбувати диски!