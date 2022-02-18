Как подобрать цвета дисков по цвету авто

Для каждого водителя автомобиль является предметом гордости. Он должен иметь хорошие характеристики, быть красивым как внутри (идеально чистый салон), так и снаружи.

Важно подобрать удачное и приятное глазу сочетание цвета машины и дисков. Их правильный выбор — залог не только красоты, но и безопасности на дороге.

Виды дисков и их отличия

Диски для шин бывают четырех видов: кованые, литые, штампованные и составные.

Кованые автомобильные диски самые дорогие и легкие, изготовлены из сплава алюминия и магния, очень прочные. Обладают хорошей ремонтопригодностью, а также возможностью создания индивидуального дизайна.

Литые диски изготовлены из сплава металлов. Несколько дороже и легче штампованных, но менее прочные, а для ремонта потребуется определенное оборудование. Зато такие диски имеют несколько видов дизайна.

Штампованные диски — самые бюджетные из всех. Они изготавливаются из окрашенной эмалью стали, отличаются неплохими ремонтопригодностью и прочностью и имеют большой вес.

Составные диски. Состоят из нескольких элементов, каждый из которых может быть изготовлен из разных сплавов, за счет чего они легкие и отличаются приятной ценой, а также неплохой прочностью.

Особенности выбора дисков

Необходимо проверить технические характеристики вашего автомобиля для выбора подходящих дисков.

На что нужно обратить внимание:

посадочный диаметр (обозначается буквой R);

диаметр центрального отверстия (D или DIA);

ширина диска (обозначается буквой J; этот параметр важен также при подборе шин на ваши диски);

количество крепежных отверстий (чем больше масса автомобиля, тем больше их должно быть);

вылет диска (чем он больше, тем глубже сидит диск в колесной арке);

форма крепежа.

Эти показатели чрезвычайно важны для безопасной езды на дороге, а их несоблюдение может привести к поломке автомобиля.

Подбор цвета дисков по цвету авто

Красивые, подходящие по цвету диски не могут не радовать глаз не только владельца автомобиля, но и окружающих! Рассмотрим несколько интересных вариантов покраски.

Белому цвету кузова подходят диски серебристого цвета или других светлых оттенков, а вот от темных цветов стоит отказаться. При этом черно-белый вариант все же будет смотреться необычно.

Черному автомобилю подойдут черные диски, как вариант — с серебристыми спицами. В этом случае тоже можно выбрать черно-белый вариант.

Красный цвет отлично сочетается с черными дисками! Любители чего-то более оригинального могут присмотреться к белому цвету.

Серебристый автомобиль хорошо смотрится с дисками любых цветов. Особенно удачными вариантами станут различные оттенки серебра и графита, а также черный.

Машине синего цвета подходят золотые диски, а также черные с серебряными спицами.

При выборе цвета стоит учесть одно правило: диски, окрашенные точно в цвет кузова, смотрятся не выигрышно. Зато удачно будут смотреться контрастные оттенки, которые на цветовом круге расположены друг напротив друга.

Если совсем уж хочется, чтобы и кузов, и диски совпадали по цвету, то стоит подобрать оттенки из одной гаммы, но ни в коем случае не один и тот же.

Будьте уверены: эти советы точно помогут вам выбрать, в какой цвет покрасить диски!