Відомо кілька способів діагностики свічок запалювання. Як можна перевірити свічки запалювання в автомобілі в домашніх умовах і що для цього потрібно, читайте на Фактах ICTV.
Чому свічки запалювання можуть вийти з ладу
Свічка запалювання стає несправною у випадках, якщо:
- осіла сажа на електродах;
- накопичилося машинне мастило на електродах;
- утворилися шлакові відкладення;
- зламався центральний електрод;
- розплавилася свічка;
- стерлися контакти;
- зносився роз’єм.
Як перевірити свічки запалювання
Найкраще шукати несправну свічку запалювання за допомогою спеціалізованого стенда на СТО. Однак, якщо це неможливо, просту перевірку справної роботи свічок запалювання можна провести і самостійно. Проте слід враховувати, що наведені способи не дають 100-відсоткової гарантії їхньої працездатності.
Візуальний огляд
Простий візуальний огляд у більшості випадків дає змогу визначити найпоширеніші несправності. Такий спосіб виявляє виникнення на електродах і між ними будь-яких відкладень і плівок. У цьому разі на ізоляторі чітко помітний темний поясок.
Перевірка на слух
Такий метод досить простий – потрібно виконати такі дії:
- Завести мотор.
- Зняти по черзі високовольтні контактні ковпачки.
- Прислухатися до роботи двигуна.
Якщо звук працюючого мотора не змінився, то свічка без напруги несправна, якщо двигун троїть – свічка працює нормально.
Контроль іскри
Для перевірки роботи свічки запалювання цим способом потрібно:
- Викрутити свічку.
- Обгорнути її дротом.
- Покласти свічку на клапанну кришку.
- Покрутити стартером.
Робоча свічка дасть чітку та помітну іскру.
Спеціальний пістолет
Також моторні свічки можна перевірити за допомогою спеціального пристрою – так званого пістолета. Для цього потрібно:
- Викрутити свічку з двигуна.
- Вставити її в пістолет, згідно з інструкцією до приладу.
- Натиснути на курок пістолета.
Індикатор, що спрацював, вказує, що свічка справна, в іншому випадку – її потрібно замінити.
Перевірка мультиметром
Для перевірки працездатності свічки запалювання за допомогою мультиметра потрібно виконати такі дії:
- Підключити роз’єми щупів до відповідних гнізд у корпусі приладу.
- Переключити мультиметр у режим вимірювання опору з діапазоном 20 кОм.
- Підключити один із щупів будь-якої полярності до входу свічки, а другий – до її різьби.
Якщо прилад покаже значення опору менше від 2 кОм або більше за 10 кОм, свічку доведеться замінити. Також за допомогою мультиметра можна переконатися у відсутності короткого замикання.
Важливо: у процесі виконанні діагностики самостійно будьте обережні та дотримуйтеся правил безпеки – є ризик ураження електричним струмом.