Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Як перевірити свічки запалювання: п’ять способів зробити це самостійно

28 Січня 2024, 11:29
Ірина Ігнатова редакторка стрічки
Свічка запалювання
Джерело: Pixabay

Відомо кілька способів діагностики свічок запалювання. Як можна перевірити свічки запалювання в автомобілі в домашніх умовах і що для цього потрібно, читайте на Фактах ICTV.

Чому свічки запалювання можуть вийти з ладу

Свічка запалювання стає несправною у випадках, якщо:

  • осіла сажа на електродах;
  • накопичилося машинне мастило на електродах;
  • утворилися шлакові відкладення;
  • зламався центральний електрод;
  • розплавилася свічка;
  • стерлися контакти; 
  • зносився роз’єм.

Як перевірити свічки запалювання 

Найкраще шукати несправну свічку запалювання за допомогою спеціалізованого стенда на СТО. Однак, якщо це неможливо, просту перевірку справної роботи свічок запалювання можна провести і самостійно. Проте слід враховувати, що наведені способи не дають 100-відсоткової гарантії їхньої працездатності.

Зараз дивляться

Візуальний огляд

Простий візуальний огляд у більшості випадків дає змогу визначити найпоширеніші несправності. Такий спосіб виявляє виникнення на електродах і між ними будь-яких відкладень і плівок. У цьому разі на ізоляторі чітко помітний темний поясок.

Перевірка на слух

Такий метод досить простий – потрібно виконати такі дії: 

  1. Завести мотор.
  2. Зняти по черзі високовольтні контактні ковпачки.
  3. Прислухатися до роботи двигуна.

Якщо звук працюючого мотора не змінився, то свічка без напруги несправна, якщо двигун троїть – свічка працює нормально.

Контроль іскри

Для перевірки роботи свічки запалювання цим способом потрібно:

  1. Викрутити свічку.
  2. Обгорнути її дротом.
  3. Покласти свічку на клапанну кришку.
  4. Покрутити стартером. 

Робоча свічка дасть чітку та помітну іскру.

Спеціальний пістолет

Також моторні свічки можна перевірити за допомогою спеціального пристрою – так званого пістолета. Для цього потрібно:

  1. Викрутити свічку з двигуна.
  2. Вставити її в пістолет, згідно з інструкцією до приладу.
  3. Натиснути на курок пістолета.

Індикатор, що спрацював, вказує, що свічка справна, в іншому випадку – її потрібно замінити.

Перевірка мультиметром

Для перевірки працездатності свічки запалювання за допомогою мультиметра потрібно виконати такі дії:

  1. Підключити роз’єми щупів до відповідних гнізд у корпусі приладу.
  2. Переключити мультиметр у режим вимірювання опору з діапазоном 20 кОм.
  3. Підключити один із щупів будь-якої полярності до входу свічки, а другий – до її різьби.

Якщо прилад покаже значення опору менше від 2 кОм або більше за 10 кОм, свічку доведеться замінити. Також за допомогою мультиметра можна переконатися у відсутності короткого замикання.

Важливо: у процесі виконанні діагностики самостійно будьте обережні та дотримуйтеся правил безпеки – є ризик ураження електричним струмом.

Читайте також:
АвтоАвто прослужить довше: чи потрібно прогрівати двигун влітку

Теги
авто Поради
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь