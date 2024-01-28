Відомо кілька способів діагностики свічок запалювання. Як можна перевірити свічки запалювання в автомобілі в домашніх умовах і що для цього потрібно, читайте на Фактах ICTV.

Чому свічки запалювання можуть вийти з ладу

Свічка запалювання стає несправною у випадках, якщо:

осіла сажа на електродах;

накопичилося машинне мастило на електродах;

утворилися шлакові відкладення;

зламався центральний електрод;

розплавилася свічка;

стерлися контакти;

зносився роз’єм.

Як перевірити свічки запалювання

Найкраще шукати несправну свічку запалювання за допомогою спеціалізованого стенда на СТО. Однак, якщо це неможливо, просту перевірку справної роботи свічок запалювання можна провести і самостійно. Проте слід враховувати, що наведені способи не дають 100-відсоткової гарантії їхньої працездатності.

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Візуальний огляд

Простий візуальний огляд у більшості випадків дає змогу визначити найпоширеніші несправності. Такий спосіб виявляє виникнення на електродах і між ними будь-яких відкладень і плівок. У цьому разі на ізоляторі чітко помітний темний поясок.

Перевірка на слух

Такий метод досить простий – потрібно виконати такі дії:

Завести мотор. Зняти по черзі високовольтні контактні ковпачки. Прислухатися до роботи двигуна.

Якщо звук працюючого мотора не змінився, то свічка без напруги несправна, якщо двигун троїть – свічка працює нормально.

Контроль іскри

Для перевірки роботи свічки запалювання цим способом потрібно:

Викрутити свічку. Обгорнути її дротом. Покласти свічку на клапанну кришку. Покрутити стартером.

Робоча свічка дасть чітку та помітну іскру.

Спеціальний пістолет

Також моторні свічки можна перевірити за допомогою спеціального пристрою – так званого пістолета. Для цього потрібно:

Викрутити свічку з двигуна. Вставити її в пістолет, згідно з інструкцією до приладу. Натиснути на курок пістолета.

Індикатор, що спрацював, вказує, що свічка справна, в іншому випадку – її потрібно замінити.

Перевірка мультиметром

Для перевірки працездатності свічки запалювання за допомогою мультиметра потрібно виконати такі дії:

Підключити роз’єми щупів до відповідних гнізд у корпусі приладу. Переключити мультиметр у режим вимірювання опору з діапазоном 20 кОм. Підключити один із щупів будь-якої полярності до входу свічки, а другий – до її різьби.

Якщо прилад покаже значення опору менше від 2 кОм або більше за 10 кОм, свічку доведеться замінити. Також за допомогою мультиметра можна переконатися у відсутності короткого замикання.

Важливо: у процесі виконанні діагностики самостійно будьте обережні та дотримуйтеся правил безпеки – є ризик ураження електричним струмом.